В Переславле улучшилось состояние воды в реке Вексе

Состояние воды в реке Вексе в городском округе Переславль-Залесский улучшилось после сброса воды и аэрации при помощи пожарных машин. Об этом сообщает администрация национального парка «Плещеево озеро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэрация воды в Вексе

Фото: Национальный парк «Плещеево озеро» Аэрация воды в Вексе

Фото: Национальный парк «Плещеево озеро»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в реке, вытекающей из Плещеева озера, произошел замор рыбы. Из-за выноса течением из озера отмерших масс сине-зеленых водорослей в реке упала концентрация кислорода, что и привело к гибели рыбы.

«Контролируемый сброс на плотине, аэрация воды тремя пожарными расчетами и отбор проб на содержание кислорода по всей реке показывают значительное улучшение ситуации на реке Векса. Вода в районе Московского пляжа прозрачная, практически не пахнет. Уровень после вчерашнего сброса практически в норме, рыба стайками ходит по дну, кислород в норме»,— сообщили в национальном парке.

Анализ на биогенные вещества 5 августа показал превышения предельно допустимых концентраций по ионам аммония в 5,2 раза перед плотиной и в 4,1 раза в районе пляжа поселка Купанское. По фосфатам превышения в 2,1 раза были зафиксированы только перед плотиной. Содержание нитритов хоть и выше фонового, но не превышает ПДК.

«Это доказывает, что сброса сточных вод не было»,— сообщили в национальном парке.

Антон Голицын