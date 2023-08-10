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Коммерсантъ FM
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Развожаев и Шапша рассказали об уничтожении БПЛА над Севастополем и Калугой

Губернаторы Севастополя и Калужской области Михаил Развожаев и Владислав Шапша подтвердили информацию Минобороны РФ об атаке беспилотниками. Никто не пострадал.

В атаке на Севастополь было задействовано 11 беспилотников. «Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю»,— написал господин Развожаев в Telegram. Девять БПЛА «были заглушены» средствами радиоэлектронной борьбы, два — сбиты средствами противовоздушной обороны. «Все службы продолжают контроль обстановки»,— добавил губернатор.

Господин Шапша сообщил в Telegram, что беспилотник был сбит средствами ПВО в Малоярославецком районе в 4:03. По его словам «последствий для людей и инфраструктуры нет».

Минобороны сообщало, что рано утром 10 августа были сбиты беспилотники над Калужской и Московской областями, а также Севастополем. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что два БПЛА, летящих в сторону города, были уничтожены в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автодороги.

Леонид Уварчев

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