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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области из-за обстрела один человек погиб, четверо ранены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Горьковский в Грайворонском городского округе. В результате один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

По данным главы региона, пять снарядов упали в центре поселка рядом со школой. «Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия»,— рассказал губернатор в Telegram-канале. Сейчас пострадавших доставляют в больницы.

На месте обстрела находятся оперативные и аварийные службы и глава округа Геннадий Бондарев. Подомовой обход продолжается.

Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам со стороны Украины. Сегодня утром, 9 августа, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения в селе Колотиловка Краснояружского района. В результате происшествия мужчина получил осколочное ранение стопы, от госпитализации он отказался. Всего за минувшие сутки по территории Белгородской области было выпущено 116 снарядов.

Сергей Толмачев, Воронеж

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