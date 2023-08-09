В Белгородской области один человек пострадал при падении неизвестного объекта

В результате падения неустановленного объекта в Белгородской области загорелся сенник на территории частного домовладения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, один мужчина получил осколочное ранение стопы, от госпитализации он отказался.
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Как уточнил господин Гладков, ЧП произошло в 7:30 в селе Колотиловка Краснояружского района. Что за объект упал, неизвестно. «Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего»,— написал белгородский губернатор в Telegram.
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