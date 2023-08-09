В Белгородской области один человек пострадал при падении неизвестного объекта

В результате падения неустановленного объекта в Белгородской области загорелся сенник на территории частного домовладения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, один мужчина получил осколочное ранение стопы, от госпитализации он отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Как уточнил господин Гладков, ЧП произошло в 7:30 в селе Колотиловка Краснояружского района. Что за объект упал, неизвестно. «Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего»,— написал белгородский губернатор в Telegram.

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Лаура Кеффер