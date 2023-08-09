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Коммерсантъ FM
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ЦБ отказался от покупки валюты по бюджетному правилу до конца года

Банк России с 10 августа и до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это нужно для снижения волатильности финансовых рынков. Об этом сообщила 9 августа пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков»,— говорится в заявлении ЦБ.

В пресс-релизе отмечается, что регулятор примет решение, возобновлять ли покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, с учетом фактической обстановки на финрынках. Покупку валюты в рамках бюджетного правила Банк России отложил на неопределенный срок. Покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет, сообщил регулятор.

Банк России уточнил, что продолжит проводить операции, которые связаны с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) внутри России. ЦБ в рамках этих операций планирует продажу юаней в объеме 2,3 млрд. руб. в день до конца января 2024 года.

Бюджетное правило — механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления путем покупки валюты. В 2023 году из механизма исключили предустановленную цену отсечения по Urals, при превышении которой закупалась валюта. Теперь валюту в рамках бюджетного правила закупают, если фактические доходы от продажи нефти и газа за месяц превышают рассчитанный Минфином базовый уровень.

В августе Минфин впервые в этом году станет покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила, потому что в июле нефтегазовые доходы бюджета (811 млрд руб.) превысили базовый уровень (653 млрд руб). При этом параллельно продавать юани начинает Центробанк, и по результатам этих разнонаправленных усилий двух регуляторов рынок ждет все та же нетто-продажа валюты, которая наблюдалась на протяжении года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджетная игра без правил».

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