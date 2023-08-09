Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Веры Васильевой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Веры Васильевой в связи с ее смертью. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме президент заявил, что кончина госпожи Васильевой — невосполнимая утрата для отечественной культуры.

Вера Васильева

Вера Васильева

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Вера Васильева

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Веры Кузьминичны Васильевой — большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет. Вера Васильева — подлинно народная артистка. Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством. Такой она и останется в памяти близких, друзей, коллег, всех почитателей её яркого, самобытного дарования»,— говорится в тексте телеграммы.

О смерти Веры Васильевой стало известно сегодня, 9 августа. Ей было 97 лет. Актриса родилась в Москве 30 сентября 1925 года. Свою первую большую роль исполнила в фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» (1947). За карьеру сыграла более чем в 40 картинах. Среди них — «Чук и Гек» (1953), «Свадьба с приданым» (1953), «Звезда экрана» (1974), «Как важно быть серьезным» (1976). С 27 марта 1948 года работала в Театре Сатиры, там сыграла более 60 ролей, в том числе роли в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Воительница».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...