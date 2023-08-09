Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Веры Васильевой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Веры Васильевой в связи с ее смертью. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме президент заявил, что кончина госпожи Васильевой — невосполнимая утрата для отечественной культуры.

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Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Вера Васильева

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Веры Кузьминичны Васильевой — большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет. Вера Васильева — подлинно народная артистка. Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством. Такой она и останется в памяти близких, друзей, коллег, всех почитателей её яркого, самобытного дарования»,— говорится в тексте телеграммы.

О смерти Веры Васильевой стало известно сегодня, 9 августа. Ей было 97 лет. Актриса родилась в Москве 30 сентября 1925 года. Свою первую большую роль исполнила в фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» (1947). За карьеру сыграла более чем в 40 картинах. Среди них — «Чук и Гек» (1953), «Свадьба с приданым» (1953), «Звезда экрана» (1974), «Как важно быть серьезным» (1976). С 27 марта 1948 года работала в Театре Сатиры, там сыграла более 60 ролей, в том числе роли в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Воительница».

Эрдни Кагалтынов