Производители чая и кофе предупредили о повышении цен с сентября

Производители чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) предупредили ритейлеров о повышении с 1 сентября отпускных цен. Они вырастут на 6–9%.

Такую меру объяснили высокой волатильностью курса рубля, которая привела к росту затрат на импорт сырья. Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья, дорожающего также из-за падения урожайности какао-бобов и чая.

«Мы расцениваем ситуацию как сложную»,— говорится в письме «Мая». В компании подтвердили «Ъ» отправку письма, но пообещали повышать цены плавно «во избежание резкого скачка».

Подробности — в материале «Ъ» «Чай и кофе переливаются через край».

Лаура Кеффер