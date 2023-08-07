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Коммерсантъ FM
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На подлете к Белгороду сбит беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник на подлете к Белгороду.

По его данным, речь идет о БПЛА самолетного типа. «Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— написал глава региона в Telegram.

Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам со стороны Украины. За последние сутки атаки были совершены на несколько районов региона. В Грайворонском городском округе в районе села Козинка накануне при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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