ЦБ: на фоне ослабления рубля россияне продали валюту на 44,4 млрд рублей

Россияне в июле 2023 года на фоне резкого ослабления курса рубля продали иностранную валюту на 44,4 млрд руб., говорится в ежемесячном аналитическом обзоре Центробанка РФ.

Уточняется, что основная часть операций по продаже валюты пришлась на первую половину июля. Россияне активно продавали валюту как на бирже, так и через крупнейшие банки РФ (на сумму 16,4 млрд руб. и 28 млрд руб. соответственно). Самыми крупными продавцами валюты в июле стали системно значимые банки, они реализовали ее на 528 млрд руб. против 377 млрд руб. в предыдущем месяце.

По данным ЦБ, за минувший месяц российская валюта потеряла по отношению к американскому доллару 2,3%. Ослабление рубля в Банке России называют «незначительным» по сравнению с падением на 10,4% в июне. Причиной ослабления курса российской валюты ЦБ называют снижение торгового баланса.

При этом российский бизнес в июле сократил продажи иностранной валюты на 1,6% относительно июня — с $7 млрд до $6,9 млрд.

Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ FM» «Рубль демонстрирует слабость».

Александр Кислов