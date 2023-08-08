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Коммерсантъ FM
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Курс доллара достиг 97 руб./$, обновив минимум марта 2022 года

Курс доллара на торгах на Мосбирже поднялся выше 97 руб./$, обновив минимум марта 2022 года. К 17:36 доллар торгуется по курсу 97,2952 руб./$, подорожав на 2,12% с открытия торгов. Курс евро достиг 106,23 руб./€, подорожав на 0,96% с открытия торгов, юаня — 13,42 руб./юань, прибавив 1,33% с открытия.

На первой неделе августа курс доллара на бирже впервые с марта 2022 года превышал 96 руб./$, курс евро — выше 106 руб./€. Динамика обусловлена дефицитом предложения валюты на фоне сокращения экспорта, а также сезонным высоким спросом на нее.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее — в материале «Ъ» «Над рублем августеют тучи».

Олеся Павленко

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