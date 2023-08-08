«Автодор» нанесет на нескольких трассах разметку для соблюдения дистанции

«Автодор» на ряде участков своих трасс нанесет экспериментальную разметку, что должно помочь водителям соблюдать безопасную дистанцию. Разметка — горизонтальная и представляет собой серию стрелок или галочек (шевронов).

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Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч это 55 м, участков с 130 км/ч — 65 м. Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель поймет, что держит необходимую дистанцию.

Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс. Два из них находятся в Подмосковье на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), четыре — на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Оставшиеся два — участки М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

Для информирования автомобилистов о том, что они заезжают на участок с разметкой для соблюдения дистанции, установят соответствующие дорожные знаки. Применение этой разметки согласовано с МВД, уточняется в пресс-релизе.

В 2022 году число штрафов, наложенных ГИБДД на нарушителей ПДД, впервые превысило 200 млн. Согласно отчету Госавтоинспекции, более трети штрафов приходится на Москву и Подмосковье. Вместе с тем выросло и число должников, не оплативших постановления: судебные приставы по материалам из ГИБДД возбудили на 12,8% больше исполнительных производств, взыскав с граждан более 17 млрд руб.

Лаура Кеффер