Мурашко анонсировал переход на новую систему оплаты труда медиков

Единую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В чем будут особенности этой системы, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минздрава Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава Минздрава Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Cегодня отработка в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов»,— заявил министр на брифинге в Уфе (цитата по ТАСС).

Напомним, с января отдельные категории врачей и медперсонала должны получать дополнительные выплаты — от 4 тыс. до 18,5 тыс. руб. в месяц. Однако опрос профессионального сервиса «Актион медицина» показал, что руководители многих медицинских организаций до сих пор не разобрались, кто из их сотрудников может претендовать на доплаты.

Подробности — в материале «Ъ» «Врачи не смогли прочитать рецепт надбавок».

Лаура Кеффер