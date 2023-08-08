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Коммерсантъ FM
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Мурашко анонсировал переход на новую систему оплаты труда медиков

Единую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В чем будут особенности этой системы, он не уточнил.

Глава Минздрава Михаил Мурашко

Глава Минздрава Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава Минздрава Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Cегодня отработка в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов»,— заявил министр на брифинге в Уфе (цитата по ТАСС).

Напомним, с января отдельные категории врачей и медперсонала должны получать дополнительные выплаты — от 4 тыс. до 18,5 тыс. руб. в месяц. Однако опрос профессионального сервиса «Актион медицина» показал, что руководители многих медицинских организаций до сих пор не разобрались, кто из их сотрудников может претендовать на доплаты.

Подробности — в материале «Ъ» «Врачи не смогли прочитать рецепт надбавок».

Лаура Кеффер

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