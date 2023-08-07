Врачи не смогли прочитать рецепт надбавок

С 1 января 2023 года отдельные категории врачей и медперсонала должны получать дополнительные выплаты — от 4 тыс. до 18,5 тыс. руб. в месяц. Опрос профессионального сервиса «Актион медицина» показал, что руководители многих медицинских организаций до сих пор не разобрались, кто из их сотрудников может претендовать на доплаты. Эксперты, с которыми поговорил “Ъ”, отмечают, что критерии для получения выплат составлены «слишком сложно» и не во всех случаях справедливо. В Минздраве утверждают, что готовы разбираться с каждым обращением о невыплате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российским медикам оказалось трудно разобраться, кому из них государство назначило дополнительные выплаты

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Российским медикам оказалось трудно разобраться, кому из них государство назначило дополнительные выплаты

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В декабре 2022 года президент Владимир Путин поручил выделить отдельным категориям медработников дополнительные социальные выплаты. Во исполнение правительство издало постановление №2568, согласно которому:

с 1 января 2023 года врачи центральных районных больниц получают надбавку в 18,5 тыс. руб. в месяц;

врачи первичного звена — 14,5 тыс. руб.;

врачи скорой медпомощи — 11,5 тыс. руб.;

специалисты со средним медицинским образованием в центральных, районных и участковых больницах — 8 тыс. руб.;

фельдшеры и медсестры станций (отделений) скорой медицинской помощи — 7 тыс. руб.;

младший медперсонал этих учреждений — 4,5 тыс. руб.

Исключение составили руководители медорганизаций и их заместители, а также случаи внутреннего и внешнего совместительства. Отметим, постановление затрагивает только организации государственного и муниципального подчинения, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. При этом регионам рекомендовано за счет собственных средств устанавливать специальные соцвыплаты медработникам, которые оказывают помощь вне базовой программы ОМС — например, фтизиатрам и психиатрам-наркологам, которые ведут прием в поликлиниках, но фактически прикреплены к противотуберкулезным и психиатрическим диспансерам.

Сервис «Актион медицина» провел опрос среди 2416 пользователей — врачей и медработников со средним медобразованием. Выяснилось, что 46,6% опрошенных точно знают, что им положены выплаты; 12,1% уверены, что им они не полагаются (в дальнейшем опросе не участвовали).

При этом существенная доля респондентов — 41,3% — так и не разобрались, касается ли их постановление.

Из них 18% — это врачи и средний медицинский персонал амбулаторно-поликлинических учреждений, 15% — врачи и средний медицинский персонал центральных районных больниц, районных и участковых больниц. Согласно постановлению, всем этим категориям полагаются выплаты.

Далее исследователи разделили респондентов по их должности и опросили тех, кто соответствует критериям постановления. Выяснилось, что доплаты за первый квартал 2023 года получили 70% опрошенных из числа среднего медперсонала и 55% врачей ЦРБ, районных, участковых больниц. За второй квартал — 69,1% и 56% соответственно. 1% опрошенных работников среднего медперсонала и 2% врачей указали, что получили доплаты не за весь период, а 6% и 12% соответственно считают, что размер выплат был ниже установленных в постановлении. В амбулаторно-поликлинических учреждениях за первый квартал этого года надбавку получили 62% работников среднего звена и 61% врачей, за второй — по 58% из числа респондентов обеих групп. 4% медсестер считают, что получают выплаты ниже установленных, и столько же отмечают, что им заплатили не за весь период действия постановления. Среди врачей эти показатели равны 4% и 2% соответственно.

Половина опрошенных медработников (51%) сообщили, что самостоятельно изучали постановление или искали ответ в справочных системах. Пятая часть респондентов (20%) не интересовались методикой расчета, а просто просили начальство сообщить положенную сумму — авторы опроса полагают, что в таких случаях могли возникать сомнения, соответствует ли постановлению начисленная сумма.

Тем, кто должен был получить выплаты, но не дождался их, задавали вопрос, знают ли они причину? 60% из них ответили, что не знают.

Остальные получили от начальства самые разные ответы: от «разбираются, положено ли нам» до «сказали, кому в декрете, тому не положено». Некоторые недовольные отсутствием выплат или их размером обращались «в прокуратуру и в министерство», но «везде получали разный ответ». В некоторых случаях они добивались выплат, но не в ожидаемом объеме — например, 6,5 тыс. руб. вместо 8 тыс.

Сопредседатель межрегионального профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал утверждает, что с выплатами «возникла неразбериха». «Во многом это связано с тем, что у нас в структурах медучреждений происходит смешение функций медработников,— говорит он.— Например, в Глазовской межрайонной больнице (Удмуртия.— "Ъ") медперсонал приемного покоя в случае отсутствия в поликлинике врачей-травматологов и хирургов фактически ведет амбулаторный прием, за который должны были бы идти выплаты. Но поскольку формально медработники относятся к стационару, они выплат не получают».

Также Андрей Коновал отмечает, что в регионах «неоднозначно» трактуют постановление. В результате ряд категорий — например, старшие медсестры, медики, прикрепленные к дошкольным и школьным учреждениям, фтизиатры и психиатры — «где-то получают надбавки, где-то нет». Из-за этого, отмечает господин Коновал, возникает «социальная напряженность». В целом в профсоюзе считают, что некоторые категории медработников «несправедливо и нелогично» обделены выплатами: например, сотрудникам районных больниц доплаты положены, а медикам межрайонных больниц — нет. Профсоюзные активисты обращались по этому поводу в Минздрав и правительство, но ответа не получили. Пока что власти согласились расширить действие документа только на сотрудников клинико-диагностических лабораторий, говорит господин Коновал.

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович отмечает, что выплаты идут через Социальный фонд — канал, который «достаточно хорошо отработан». Проблема, по ее мнению, может быть в том, что постановление включает много обязательных условий и «очень неясно» для медперсонала и руководителей медицинских организаций. С каждым случаем необоснованного отказа в выплате нужно разбираться отдельно, считает она. Впрочем, идею доплат госпожа Попович называет «заплаточной», полагая, что необходимо «в принципе выравнивать зарплату медиков во всех регионах».

В Минздраве сообщили “Ъ”, что для реализации постановления №2568 в 2023 году в бюджете ФФОМС предусмотрено 152,4 млрд руб.

Ведомство уточнило, что специальные социальные выплаты производятся территориальными отделениями Социального фонда России по реестрам работников, имеющим право на получение доплаты. Их фонду предоставляют сами медицинские организации.

По оперативным данным Соцфонда, за январь—июнь 2023 года предоставили реестры 4367 медицинских организаций. В соответствии с ними речь идет о выплатах 900 тыс. медработникам на сумму 38,2 млрд руб. Отметим, по данным Росстата за 2022 год, в России более 574 тыс. врачей, более 1 млн 279 тыс. работников среднего медицинского и фармацевтического персонала и более 285 тыс. работников младшего медперсонала.

«На обращения, поступающие в адрес Минздрава России от медицинских работников, медицинских организаций, субъектов РФ, даются разъяснения по вопросам применения постановления №2568, категорий получателей выплат, максимальным месячным размерам специальной социальной выплаты,— добавили в ведомстве.— Обращаем внимание, что пунктом 10 правил, утвержденных постановлением правительства №2568, предусматривается ответственность медицинской организации за предоставление недостоверных сведений либо сокрытие сведений, влияющих на право получения работником специальной социальной выплаты».

Наталья Костарнова