Блинкен заявил американским банкам о поддержке США экспорта российского зерна

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон предпринял меры для снятия препятствий по экспорту российского продовольствия. Он отметил, что написал письма в банки с объяснением, что США поддерживают поставки российского зерна. По мнению дипломата, безвозмездные поставки России не изменят положения на рынке.

«Что касается конкретных пунктов потенциальных проблем, таких как с банками, перевозками и так далее, то мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены. Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее»,— сказал господин Блинкен французской радиостанции RFI (расшифровка приводится на сайте Госдепа).

Госсекретарь сообщил, что сейчас на повестке стоит предложение от ООН России, которое отвечает на все озабоченности, но Москва, по его словам, до сих пор не ответила. Он считает, что продление сделки — это «не вопрос уступок». Дипломат также не согласился с заявлением России о проблемах с поставками, учитывая, что «экспорт России достиг рекордных показателей».

Господин Блинкен отреагировал на инициативу президента РФ Владимира Путина о безвозмездной передаче шести африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна. По его мнению, «это капля в море», учитывая что в рамках зерновой сделки «были экспортированы 20 млн тонн». По данным ООН, в рамках сделки было вывезено 32,9 млн т сельхозпродукции из Украины. 65% получили Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды. МИД РФ сообщал, что 70% грузов отправлялись в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, на долю беднейших стран пришлось меньше 3% поставок.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной в июле 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку.

О последствиях — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Леонид Уварчев