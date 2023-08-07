Восток стал ближе, но дороже

Проезд по дороге М-12 «Восток» на участке Москва—Арзамас протяженностью 415 км обойдется в 2,8 тыс. руб. для легковых автомобилей, сообщила госкомпания «Автодор». Сквозное движение здесь откроют в начале сентября. Тариф до Казани пока неизвестен. Ряд экспертов уже предъявили госкомпании претензии за чрезмерно высокие расценки, утверждая, что они должны быть вдвое ниже. Другие отмечают, что с учетом экономии времени и топлива в пути ценообразование выглядит адекватным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Госкомпания «Автодор» обнародовала тарифы за проезд по остающимся еще не открытыми участкам трассы М-12 Москва—Казань. Сейчас функционируют два не связанных друг с другом отрезка маршрута в Московской и Владимирской областях — от ЦКАД до «большой бетонки» и от М-7 до Р-132 «Золотое кольцо». В начале сентября «Автодор» откроет сквозной проезд от Москвы (от Зенинского шоссе, которое находится в 8 км от МКАД) до Арзамаса: водителям будет доступно 415 км платной автодороги.

«Автодор» раскрыл пока часть тарифов — только для легковых автомобилей.

Из Москвы в Электроугли (в объезд Балашихи) поездка будет стоить 130 руб., до Орехово-Зуево — 585 руб., до Владимира — 1,39 тыс. руб., до Арзамаса — 2,82 тыс. руб.

Средняя цена прохождения 1 км — 6,8 руб.

При этом чем дальше от Москвы, тем удельная цена ниже (например, Москва—Орехово-Зуево — 8,9 руб. за 1 км, а Владимир—Арзамас — 5,4 руб. за 1 км).

Остальные участки до Казани «Автодор» откроет до конца года, итоговые расценки еще неизвестны.

«Очень дорого, неприлично дорого,— комментирует тарифы руководитель общественного центра "Автомобилист" Максим Едрышов.— Тариф должен быть вдвое дешевле. Страшно подумать, сколько будет стоить проезд до Екатеринбурга (власти пообещали в 2024 году довести М-12 до столицы Свердловской области.— “Ъ”). Видимо, не менее 12–13 тыс. руб. Это ненормальная ситуация, когда расходы на дорогу превышают расходы на топливо».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов называет расценки высокими, но уверен, что дорога все равно будет пользоваться популярностью. Путь по М-12 от Москвы до Арзамаса короче, чем по бесплатной М-7. По платке можно будет доехать за три-четыре часа, а не за семь-восемь часов, как сейчас, прогнозирует он. «Затраты нужно соотносить с расходами на топливо и временем поездки по бесплатной М-7,— солидарен с ним член общественного совета при областном минтрансе Андрей Мухортиков.— Горьковское шоссе перегружено, проходит через массу населенных пунктов, светофоров, нерегулируемых переходов. Скоростные ограничения меняются с 90 до 60 км/ч и обратно. М-12 даст гораздо более равномерный режим».

Если двигаться равномерно, например, со скоростью 100–110 км/ч, расход топлива будет ниже, «за счет этой экономии до 40% тарифа можно компенсировать», указывает господин Мухортиков.

Петр Шкуматов прогнозирует, что до Казани итоговый тариф на М-12 не превысит 4 тыс. руб. для легковых автомобилей. С учетом цены бензина из расчета расхода 10 л на 100 км вся дорога обойдется примерно в 8,5 тыс. руб., подсчитал он. По данным билетного агрегатора «Авиасейлс», средний чек бронирования авиабилетов по направлению Москва—Казань в августе составляет 4,7 тыс. руб., в сентябре — 5 тыс. руб. (полет займет 1,5 часа, еще два-три часа на дорогу к аэропортам и из них). Поездка компанией с багажом на машине по М-12 будет точно дешевле, чем самолетом, говорит Петр Шкуматов.

«Платные дороги — это реальность и будущее транспортного строительства,— говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— При этом тарифы на них должны отвечать рыночным реалиям, уровню доходов населения. Нужно вернуть скидки по транспондерам (их отменили в 2021 году без объяснения причин.— “Ъ”) и заморозить тарифы на нынешнем уровне на следующие пять лет». «Нас постепенно приучают к тому, что хорошие быстрые дороги должны быть платными,— добавляет главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.— Хорошо, что есть люди, готовые за это заплатить. Но хотелось бы, чтобы и бесплатные дороги тоже становились лучше».

Иван Буранов, Айгуль Абдуллина