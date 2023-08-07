Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосбиржа проведет делистинг фондов FinEx 9 августа

C 9 августа Мосбиржа исключает ETF FinEx из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В группе FinEx заявили, что делистинг не навредит инвесторам.

Делистинг проводится в связи с расторжением по инициативе провайдера ETF договоров с Мосбиржей. «Расторжение договора является основанием для делистинга ценных бумаг»,— поясняет Мосбиржа.

«Проведение этой процедуры обусловлено интересами инвесторов… Группа FinEx рассчитывает, что прекращение деловых взаимоотношений с группой Мосбиржи увеличит вероятность получения положительного решения о выдаче лицензии от Казначейства Бельгии»,— прокомментировала группа FinEx.

Группа ранее проанализировала, что ей нужно предпринять для получения лицензии от Казначейства Бельгии. По мнению FinEx, ей было необходимо в «явном виде продемонстрировать стремление» прекратить деловые отношения с группой Мосбиржи, в которую входит Национальный расчетный депозитарий (НРД). В июне 2022 года против него блокирующие санкции ввел Евросоюз.

НРД является центральным депозитарием РФ и осуществляет обслуживание как ценных бумаг, предусмотренных ФЗ «О центральном депозитарии», так и других российских и иностранных эмиссионных ценных бумаг.

«Цель обращения за лицензией — добиться, чтобы инвесторы получили возможность вернуть свои средства в сложившихся геополитических условиях»,— пояснили в FinEx.

2 декабря 2022 года группа компаний FinEx обратилась в Министерство финансов Бельгии для получения разрешения на операции с акциями фондов через НРД.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...