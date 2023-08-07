Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин отправился на спецоперацию

Бывший футболист сборной России 47-летний Андрей Соломатин отправился в зону спецоперации. Он вступил в батальон «Эспаньола», состоящий из футбольных фанатов. Сейчас он находится под Бахмутом.

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Фото: Военная организация «Эспаньола» Андрей Соломатин

Фото: Военная организация «Эспаньола»

«Не надо дзюбить, надо уже потихонечку поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь»,— разместил Telegram-канал Mash видео с одноминутным обращением бывшего футболиста в военном обмундировании.

Соломатин выступал за московское «Торпедо», «Локомотив», ЦСКА. В 2005 году играл за киевскую «Оболонь». После за «Крылья Советов», «Анжи» и снова за «Торпедо». С августа 2022 года числился тренером медиафутбольной команды «Рома».

Батальон «Эспаньола» создал 42-летний Станислав Орлов с позывным «Испанец», один из лидеров фанатской группировки ЦСКА — Red-Blue Warriors. «Чтобы фанатский дух не был запорот», как говорил Орлов, он решил создать батальон, в который пригласил фанатов других российских клубов.

«Хочу сказать, что батальон — это не только боевое крыло, будем поддерживать людей еще по-другому,— сказал Андрей Соломатин RT.— Боевое крещение у меня уже было. Мы здесь все как единое целое. Здесь фанаты абсолютно всех клубов России».

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Мария Федотова