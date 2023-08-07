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Коммерсантъ FM
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МИД ЮАР: Макрона не приглашали на саммит БРИКС

Президента Франции Эмманюэля Макрона не приглашали на саммит БРИКС, который состоится 22–24 августа в Южно-Африканской Республике. Об этом на брифинге сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

Эмманюэль Макрон на саммите НАТО в июле 2023 года

Эмманюэль Макрон на саммите НАТО в июле 2023 года

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Эмманюэль Макрон на саммите НАТО в июле 2023 года

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщали, что господин Макрон обратился к своему южноафриканскому коллеге с просьбой о приглашении, однако официально это подтверждено не было.

«В данном случае приглашений направлено не было»,— сообщила госпожа Пандор журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.

В саммитах БРИКС обычно принимают участие лидеры пяти стран-участниц. Если бы президент Франции получил приглашение, то он стал бы первым западным лидером, принявшим участие в саммите БРИКС.

Выступая на пресс-конференции 19 июня, глава МИД ЮАР сообщила, что «приглашение не снято со стола», но окончательное решение остается за президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

До этого СМИ сообщали, что Эмманюэль Макрон обратился к господину Рамафосе с просьбой о приглашении на саммит. Однако эту новость не подтвердили ни французские, ни южноафриканские власти, передает Global Times.

Саммит посетят лидеры Китая, Бразилии и ЮАР, от России приедет глава МИД Сергей Лавров. Президенту РФ Владимиру Путину в ЮАР мог бы грозить арест по ордеру Международного уголовного суда.

Мария Федотова

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