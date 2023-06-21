Администрация Екатеринбурга планирует включить в программу КРТ еще 77 домов

В этом и следующем году в программу комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге хотят включить 77 домов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов.

«По будущем территориям – по трем у нас уже проекты опубликованы, мы будем выходить на собрания (с жильцами — «Ъ-Урал»), еще пять в работе. В совокупности в 2023-2024 годах планируем вовлечь в программу порядка 77 домов, из них 11 аварийных»,— рассказал господин Чернышов. Он напомнил, что на сегодняшний день по заключенным договорам КРТ в работу включены 34 дома – из них 7 авариные.

Что касается территорий КРТ, где уже определены застройщики, то там, по словам Андрея Чернышова, часть компаний выполняет работы с опережением. Так, на территории в районе ул. Шефской и ул. Баумана, «Страна Девелопмент» уже расселила семь из девяти домов. «Астра» на ул. Краснофлотцев практически завершила расселение аварийных домов. На третьей площадке в пер. Черниговский – пер. Суворовский «Брусника» планирует завершить расселение аварийных домов до конца этого года.

«По первым двум площадкам коллеги хотят получить разрешение на строительство и выйти на стройку в третьем квартале этого года»,— добавил Андрей Чернышов. по его словам, всего на территории города сейчас около 300 ветхих домов. «По хорошему программа КРТ будет работать до тех пор, пока законодатель не придумает новую программу. Из того что есть сейчас – у нас есть работа на ближайшие 20 лет»,— резюмировал он. Напомним, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов ранее также заявлял, что программа будет действовать еще 15-20 лет.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте