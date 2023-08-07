Генпрокуратура потребовала вернуть государству единственного производителя борной кислоты

Генпрокуратура 2 августа подала в Арбитражный суд Приморского края иск к компании «Фининвест», которой подконтролен единственный в России производитель борной кислоты — Дальнегорский горно-обогатительный комбинат.

«РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что ведомство намерено вернуть в госсобственность предприятие, поскольку выявило контроль над «Фининвестом» со стороны кипрской компании «Рэкспол Трейдинг Лимитед», принадлежащей офшору с Виргинских островов.

По данным RTVI, бенефициар «Фининвеста» — уехавший из России бизнесмен Борис Минц. Ранее он был объявлен в международный розыск за незаконные сделки перед санацией банка «Открытие».

Как сообщает приморское издание «ДВ-Росс», сейчас Дальнегорский ГОК не работает. Производство было остановлено 3 августа. Возобновить его и выпустить первые 55 тонн продукта планируется 30 августа.

5 августа RTVI опубликовал материал, в котором рассказал, что за последние несколько недель Генпрокуратура подала четыре подобных иска к разным предприятиям в России. Один из них, в частности, был подан к владельцам Ростовского оптико-механического завода, производящего оптику для танков.

В судебных актах утверждается, что требование передать их в пользу государства связано с «фактами утраты Россией экономического суверенитета» и переходом собственности под контроль иностранных физических или юридических лиц.

Александр Кислов