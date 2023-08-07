Мишустин включил кедровые орехи в перечень стратегически важных товаров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым кедровый орех сосны корейской вносят в список стратегически важных товаров и ресурсов. С этой инициативой выступал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Контрабанда орехов будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.

Господин Кожемяко считает кедровый орех ценным ресурсом для экономики, а также важным звеном кормовой базы животных, обитающих в регионе. Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов заявил, что при переработке кедрового ореха валовая стоимость готового продукта увеличивается минимум в 1,6 раза.

«Главная цель изменений в законодательстве заключается в том, чтобы создать условия для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны, тем самым значительно повысив прибавочную стоимость конечного продукта»,— сказал министр, слова которого приводятся в пресс-релизе на сайте правительства края.

В ведомстве уточнили, что вводимые меры направлены на регулирование экспорта кедрового ореха и не ограничивают права населения на его сбор и заготовку. Уточняется, что расширение списка стратегических ресурсов позволит исключить возможность экспорта ореха, заготовленного в Приморском крае, под разрешительные документы из сибирских регионов, что неоднократно использовалось для незаконного экспорта.

В октябре 2022 года Законодательное собрание Приморского края предложило правительству ввести запрет на экспорт необработанного кедрового ореха, чтобы стимулировать развитие производства по переработке кедрового ореха на территории России. По итогам прошлого года объем экспорта кедровых орехов, поставляемых сибирскими предприятиями, вырос в 2,3 раза год к году, до 9,5 тыс. тонн. Крупнейшим импортером оставался Китай, на который пришелся 81% физического объема всех вывезенных орехов.

Лаура Кеффер