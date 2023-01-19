Экспорт кедровых орехов из Сибири в 2022 году вырос в 2,3 раза

Объем экспорта кедровых орехов, поставляемых сибирскими предприятиями, составил в 2022 году 9,5 тыс. т. Это в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Крупнейшим импортером кедровых орехов из Сибири в прошлом году оставался Китай (81% физического объема всех вывезенных орехов), сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

В ведомстве также сообщили об увеличении стоимостных объемов экспорта кедровых орехов в 2022 году на 46%. Ведущими поставщиками продукта стали предприятия Томской области (62% физического объема всех вывезенных кедровых орехов), а также Республики Алтай (9,5%), Красноярского и Алтайского краев (по 9%) и Новосибирской области (6%).

В октябре законодательное собрание Приморского края предложило правительству ввести запрет на экспорт необработанного кедрового ореха, чтобы стимулировать развитие производств по переработке кедрового ореха на территории России. В сентябре Минприроды сообщило о планах включить кедровый орех в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, за незаконный вывоз которых предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет. Предполагается, что такая ответственность должна наступать при вывозе кедрового ореха на сумму более 1 млн руб.

Эрдни Кагалтынов