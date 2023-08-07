«Казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву оставили пожизненный срок

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменения пожизненный приговор казанскому стрелку Ильназу Галявиеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел учеников и педагогов казанской гимназии №175. В результате стрельбы погибли семь учеников и двое учителей. Кроме того, нападавший привел в действие самодельное взрывное устройство. Ранения получили 139 человек.

В апреле Верховный суд Татарстана признал его виновным в убийстве более двух лиц, изготовлении и хранении взрывчатки, уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Адвокат Руслан Нуриахметов просил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Защитник сослался на противоречия двух стационарных психолого-психиатрических экспертиз, одна из которых нашла у Ильназа Галявиева параноидную шизофрению, а вторая признала его вменяемым в момент преступления. Господин Нуриахметов полагает, что стрелка необходимо направить на принудительное лечение. Адвокат заявил также, что не доказан ущерб муниципалитету от нападения на гимназию на 1,4 млн руб., поскольку его подзащитный хотел убить людей, а не нанести вред зданию, которое ремонтировали на спонсорские средства.

Прокурор Сергей Лукоянов попросил оставить приговор в силе и добавить компенсаций потерпевшим. Сам Ильназ Галявиев отказался участвовать в процессе.

Роман Рыскаль