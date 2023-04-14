Бывший гимназист настрелял на пожизненное

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению с содержанием в колонии особого режима Ильназа Галявиева, который в мае 2021 года в казанской гимназии №175 из ружья застрелил семь детей и двух учителей. Суд решил, что в момент совершения преступления молодой человек был полностью вменяем. Прокуратура, ранее предлагавшая, чтобы из пожизненного срока первые пять лет Ильназ Галявиев провел в тюрьме, итоговый приговор посчитала справедливым. По мнению гособвинения, Ильназ Галявиев пошел на преступление, насмотревшись в интернете видеороликов о массовых убийствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Председательствовавший на процессе судья Айрат Миннуллин, оглашая приговор, признал Ильназа Галявиева виновным в пяти преступлениях: убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). В результате молодой человек был приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб. Кроме того, по решению суда он должен компенсировать судебные издержки, поскольку его защищал адвокат по назначению.

Согласно приговору, Ильназ Галявиев будет отбывать наказание в колонии особого режима. В прениях гособвинение настаивало, чтобы первые пять лет из пожизненного срока «казанский стрелок» провел в тюрьме (это считается более жестким видом наказания).

Сам Ильназ Галявиев просил не заключать его в тюрьму: по его словам, в таком случае «не имело смысла идти на сделку (досудебное соглашение о сотрудничестве.— „Ъ“)».

До вступления приговора в законную силу осужденный Галявиев будет содержаться в казанском СИЗО-1.

Иски потерпевших суд удовлетворил частично. Родителям, потерявшим детей, суд назначил по 3 млн руб., другим потерпевшим — от 500 тыс. до 1,5 млн руб. каждому. Всего, по подсчетам „Ъ“, Ильназ Галявиев должен выплатить около 22 млн руб., хотя ранее сумма требований потерпевших превышала 120 млн руб. Иск мэрии Казани, которая требовала возместить материальный ущерб, причиненный зданию гимназии и оцененный более чем в 1,4 млн руб., Верховный суд Татарстана оставил без рассмотрения.

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев совершил нападение на казанскую 175-ю гимназию, вооружившись охотничьим ружьем и самодельной бомбой. Он сам ранее учился в этой гимназии и ушел из нее после окончания девятого класса. На момент совершения преступления ему было 19 лет.

По версии гособвинения, Ильназ Галявиев заранее планировал массовое убийство: своими намерениями он за семь дней до нападения поделился в Telegram-канале под названием «Бог». Он совершенно легально получил охотничий билет, подав заявление через сайт «Госуслуги», прошел медкомиссию и обучился навыкам обращения с оружием. Затем получил в республиканском управлении Росгвардии разрешение и лицензию на приобретение охотничьего оружия. С помощью полученных документов он приобрел охотничье ружье Hatsan 2017 года выпуска и сотни различных патронов с картечью. А воспользовавшись инструкцией, найденной в интернете, самостоятельно изготовил бомбу.

По материалам дела бывший ученик проник в здание гимназии через центральный вход, несколько раз при этом выстрелив в охранника. Передвигаясь по учебному заведению, он произвел в общей сложности около 30 выстрелов в преподавателей и учащихся. Кроме того, в коридоре возле одной из аудиторий он привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате действий Ильназа Галявиева погибли 9 человек, в том числе 7 детей, а 139 человек получили ранения.

Ильназ Галявиев был задержан на месте преступления. Изначально он дал показания, что считает себя «богом» и «пришел в мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех существ во Вселенной». Других людей он называл «биомусором».

Первая экспертиза, проведенная в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, показала, что в момент нападения на школу Ильназ Галявиев был не в себе: он страдает параноидной шизофренией и тогда не осознавал «общественную опасность своих действий». Но затем его перевели в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге для проведения повторной психолого-психиатрической экспертизы, которая признала Ильназа Галявиева вменяемым.

Судебный процесс над Ильназом Галявиевым длился с ноября 2022 года. Потерпевшими по делу были признаны 667 человек. В ходе процесса адвокат подсудимого Руслан Нуриахметов настаивал, что Ильназа Галявиева необходимо направить на принудительное лечение и освободить от уголовной ответственности. Сам Ильназ Галявиев в последнем слове попросил прощения у потерпевших и сообщил о намерениях написать в заключении книгу, от продажи которой он хотел бы погасить предъявленные ему иски.

После оглашения резолютивной части приговора Ильназ Галявиев сообщил, что тот ему понятен.

В прокуратуре Татарстана судебное решение назвали «справедливым». Потерпевшие к приговору отнеслись неоднозначно. Многие из них считают, что раскаяние, о котором говорил Ильназ Галявиев в суде, было неискренним.

Кирилл Антонов