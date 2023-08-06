В Донецком университете обрушилась кровля из-за возникшего после обстрела пожара

В результате обстрела центра Донецка произошел крупный пожар в здании местного университета экономики и торговли. В результате ЧП пострадавших нет. Власти ДНР утверждают, что причиной пожара стал удар по городу кассетными боеприпасами. Украинская сторона информацию не комментировала.

«В ночь на 6 августа пламя охватило двухэтажное здание — Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Пожар произошел из-за обстрела Вооруженных формирований Украины. Его площадь превысила 3000 кв. м. Обрушилась кровля, сгорело потолочное перекрытие на всей площади. Ведется проливка и разбор конструкций»,— сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, пожар в Донецком университете начался в 22:30 мск 5 августа. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 10:18 мск 6 августа.

Господин Кулемзин сообщил, что Донецк за минувшую ночь был обстрелян 14 раз. В направлении Ворошиловского, Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов было выпущено 5 боеприпасов кассетного типа, 2 ракеты из РСЗО и 37 снарядов калибром 155 мм. Он уточнил, что в результате одного из ударов погибла местная жительница, также ранения получили двое мужчин.

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Александр Кислов