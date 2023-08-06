Выжившие в Хиросиме призвали Кисиду подписать договор о запрете ядерного оружия

Пережившие атомную бомбардировку Хиросимы японцы встретились с действующим премьер-министром Японии Фумио Кисидой и публично призвали его как можно скорее подписать договор о запрете ядерного оружия, передает Kyodo.

Как отмечает агентство, господин Кисида в ответ заявил о том, что будет работать над тем, чтобы привлечь к договору ядерные державы. Япония не участвовала во вступившем в силу в январе 2021 года договоре о запрете использования ядерного оружия. Вместо этого Токио продолжает поддерживать договор о нераспространении такого вооружения.

Кроме того, 6 августа в японском городе Хиросима также прошла масштабная траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки в 1945 году. Никто из японских политиков не упомянул на ней, что бомбардировка была совершена США, но они заявили об «угрозах ядерным оружием» со стороны РФ.

Хиросима 6 августа 1945 года подверглась американской атомной бомбардировке. Вместе с Нагасаки они стали единственными местами боевого применения ядерного оружия. При атаке погибли 70–100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает 500 тыс. человек.