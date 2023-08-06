Выжившие в Хиросиме призвали Кисиду подписать договор о запрете ядерного оружия

Пережившие атомную бомбардировку Хиросимы японцы встретились с действующим премьер-министром Японии Фумио Кисидой и публично призвали его как можно скорее подписать договор о запрете ядерного оружия, передает Kyodo.
Как отмечает агентство, господин Кисида в ответ заявил о том, что будет работать над тем, чтобы привлечь к договору ядерные державы. Япония не участвовала во вступившем в силу в январе 2021 года договоре о запрете использования ядерного оружия. Вместо этого Токио продолжает поддерживать договор о нераспространении такого вооружения.
Кроме того, 6 августа в японском городе Хиросима также прошла масштабная траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки в 1945 году. Никто из японских политиков не упомянул на ней, что бомбардировка была совершена США, но они заявили об «угрозах ядерным оружием» со стороны РФ.
Хиросима 6 августа 1945 года подверглась американской атомной бомбардировке. Вместе с Нагасаки они стали единственными местами боевого применения ядерного оружия. При атаке погибли 70–100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает 500 тыс. человек.
Атомный ужас
77 лет назад, 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму, еще через три дня был атакован японский город Нагасаки. От 60 до 140 тыс. человек погибли, большинство из них были мирными гражданами. Американское общество восприняло эти удары как реванш за нападение японцев на Перл-Харбор. Президент Гарри Трумэн призывал Японию капитулировать и угрожал повторными атаками. При этом император Хирохито принял решение о капитуляции только 15 августа. Что стало с Хиросимой и Нагасаки после бомбардировок — в фотогалерее «Ъ».