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Коммерсантъ FM
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Губернатор Богомаз: в Брянской области сбиты два БПЛА самолетного типа

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что над Карачевским районом Брянской региона система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа.

«Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!»— отметил глава области в своем официальном Telegram-канале, уточнив, в результате работы противовоздушной обороны оба пытавшихся атаковать регион БПЛА были уничтожены.

В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования на фоне попыток Вооруженных сил Украины атаковать территорию региона. 31 августа господин Богомаз сообщал о том, что украинский беспилотник атаковал Трубчевский район Брянской области. Тогда БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД, в результате инцидента никто не пострадал. До этого, 30 июля, ВСУ было обстреляно село Зерново Суземского района, обошлось без пострадавших.

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