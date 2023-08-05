Шойгу и Мантуров провели в штабе российских войск совещание по гособоронзаказу

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров посетили штаб объединенной группировки российских войск, где провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров (слева) и Сергей Шойгу во время совещания по гособоронзаказу

Фото: кадр видео Минобороны РФ Денис Мантуров (слева) и Сергей Шойгу во время совещания по гособоронзаказу

Фото: кадр видео Минобороны РФ

«В штабе объединенной группировки российских войск министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа»,— говорится в сообщении.

Согласно кадрам с совещания, распространенным министерством обороны, кроме господ Шойгу и Мантурова в обсуждении, в частности, принимал участие начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В ноябре 2022 года Сергей Шойгу сообщил, что гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза, это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. В середине июня текущего года Денис Мантуров объявил о выполнении гособоронзаказа почти на 100%. При этом президент России Владимир Путин указывал, что на сроках выполнения гособоронзаказа сказывается нехватка высококвалифицированных специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.