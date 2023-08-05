Никто не пострадал при повреждении беспилотниками танкера в Керченском проливе

На борту танкера, который получил повреждения при атаке беспилотниками, находятся 11 человек. Никто не пострадал, экипаж не снимали с судна, сообщил Морской спасательно-координационный центр Новороссийска ТАСС. Разлива топлива не произошло.

Танкер шел под российским флагом. Морской спасательно-координационный центр ранее сообщал, что при атаке «не сильно» пострадало машинное отделение. Экипаж находится в безопасности. К месту происшествия прибыли два буксира, но вопрос о буксировке еще не решен.

Сообщения о взрывах появились в ночь на 5 августа. Изначально в Telegram-каналах и соцсетях утверждали, что они произошли возле Крымского моста. Однако крымские власти заявили, что мост не был атакован. Советник главы Крыма Олег Крючков при этом обратил внимание, что власти республики не могут комментировать ситуацию в Керченском проливе. После этого ряд Telergram-каналов заявили, что был поврежден российский танкер Sig. Морской спасательно-координационный центр Новороссийска не уточняет наименование судна. Другие ведомства до сих пор не комментировали информацию.

Леонид Уварчев