Советник главы Крыма: громкие звуки не имели отношения к Крымскому мосту

Советник главы Крыма Олег Крючков отреагировал на публикации в сети информации о взрывах в районе Крымского моста. Он попросил «не нагнетать». По его словам, громкие звуки, которые слышали жители Керчи, не имели отношения к Крымскому мосту. Он не объяснил, что это были за «громкие взрывы».

«Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу»,— написал господин Крючков в Telegram.

Позднее советник главы Крыма добавил, что «громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад к Крымскому мосту отношения не имели». По его словам, объявлена угроза атаки. Движение будет возобновлено после снятия этой угрозы.

На Крымском мосту ближе к ночи 5 августа было приостановлено движение. О причинах не сообщалось. Мост иногда закрывают по несколько раз в день. Сейчас движение по мосту организовано по одной полосе в реверсивном режиме после того, как он был повторно подорван в июле.