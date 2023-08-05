Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 00:34

Советник главы Крыма: громкие звуки не имели отношения к Крымскому мосту

Есть обновление. Советник главы Крыма заявил, что Крымский мост не был атакован

Читать далее

Советник главы Крыма Олег Крючков отреагировал на публикации в сети информации о взрывах в районе Крымского моста. Он попросил «не нагнетать». По его словам, громкие звуки, которые слышали жители Керчи, не имели отношения к Крымскому мосту. Он не объяснил, что это были за «громкие взрывы».

«Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу»,— написал господин Крючков в Telegram.

Позднее советник главы Крыма добавил, что «громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад к Крымскому мосту отношения не имели». По его словам, объявлена угроза атаки. Движение будет возобновлено после снятия этой угрозы.

На Крымском мосту ближе к ночи 5 августа было приостановлено движение. О причинах не сообщалось. Мост иногда закрывают по несколько раз в день. Сейчас движение по мосту организовано по одной полосе в реверсивном режиме после того, как он был повторно подорван в июле.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...