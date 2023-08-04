Смартфоны в танталовых муках

К Apple, ранее отказавшейся от использования в своих устройствах металлов из РФ, официально присоединилась Intel. Google, выпускающая смартфоны Pixel, и производящая игровые приставки Microsoft продолжают использовать российские вольфрам, золото и тантал в своих гаджетах. В США действует запрет на тантал из РФ, но ни одна компания за подобный импорт оштрафована не была.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Ъ» ознакомился с отчетностью об использовании металлов американских компаний Intel, Alphabet (Google) и Microsoft по итогам 2022 года. Intel в своем отчете заявляет, что отказалась от импорта вольфрама, тантала и золота с российских заводов, аргументировав это конфликтом на Украине. Две другие американские компании, следует из отчетностей, не последовали этому примеру.

Российские металлы Microsoft может использовать в производстве игровых приставок Xbox, планшетах и ноутбуках Surface, а Google — в телефонах Pixel.

В апреле стало известно, что Apple отказалась от экспорта металлов из РФ, южнокорейская Samsung продолжила закупать российское сырье (см. «Ъ» от 13 апреля).

«Скорее всего, со временем Google и Microsoft присоединятся к Intel и также сообщат, что переходят на альтернативные источники поставок из-за угрозы штрафов со стороны правительства США»,— считает исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин напоминает, что для американских компаний действует эмбарго на покупку тантала и его сплавов в КНДР, КНР, России и Иране. Юрист отмечает, что нарушителям может грозить штраф, однако на данный момент ни одна компания не оштрафована.

Американские компании продолжат закупать российское сырье через третьи страны, так как Россия входит в топ-3 экспортеров вольфрама, тантала и золота для электроники, считает господин Изумрудов.

По его оценке, из-за усложнения схем импорта стоимость устройств может вырасти на 10% и более. Для металлов, используемых в электронике, цена закупки не имеет критического значения, поскольку расход на микросхемы невелик, возражает управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. «При этом чистота сплавов от российских компаний выше»,— утверждает он.

Тимофей Корнев