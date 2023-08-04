В Грузии семь человек погибли в результате схода оползня

Семь человек погибли и тридцать пропали без вести в результате схода оползня в регионе Рача на северо-западе Грузии. Оползень полностью уничтожил популярный горный курорт Шови. Об этом сегодня, 4 августа, журналистам сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, прибывший на место трагедии. Глава правительства заявил, что 7 августа в стране объявляется общенациональный траур.

Вечером в четверг в регион Рача были срочно переброшены 400 спасателей из Тбилиси и других регионов страны. Они смогли вывести из зоны бедствия 410 отдыхающих и местных жителей. Спасательные работы затруднены непрекращающимся ливнем, а также отсутствием у департамента по чрезвычайным ситуациям МВД вертолетов, способных работать в ночное время.

Председатель правительства выразил соболезнование семьям и близким погибших, призвал общество к сплочению и назвал аморальным поведение ряда оппозиционных СМИ и оппозиционных политиков, «нагнетающих обстановку и распространяющих лживую информацию».

Во второй половине дня в пятницу в регион Рача выдвинулись части грузинской армии со спецоборудованием и понтонными мостами для помощи спасателям.

По данным МВД, все погибшие, пропавшие без вести и спасенные — граждане Грузии.

Георгий Двали, Тбилиси