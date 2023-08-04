В Грузии в результате оползня погибли два человека, около 50 не выходят на связь

На месте схода оползня у гостиницы «Сансет Шови» в грузинском крае Рача нашли тела двух погибших, сообщили ТАСС в МВД Грузии. Спасатели не могут установить связь примерно с 50 людьми, которые находились в зоне ЧП, заявил министр регионального развития и инфраструктуры республики Ираклий Карселадзе.

«К этому моменту до 70 граждан уже вывезены из зоны стихии, 152 человека идентифицированы. Они находятся в безопасности вместе со спасателями и сотрудниками полиции. Они обеспечены всем необходимым и завтра запланирован их вывоз. Вместе с тем есть примерно 50 человек, с которыми не удается установить связь»,— уточнил министр.

Оползень сошел на территории гостиницы вчера, 3 августа, днем. Были повреждены ведущие к зданию мосты и дороги. В зону бедствия отправили около 400 спасателей, туда также прибыли заместители главы МВД Иосиф Челидзе и Георгий Бутхузи.

Лаура Кеффер