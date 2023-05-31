Петербургский тракторный завод обменялся исками с «дочкой» Bosch

Поставщик гидравлического оборудования для строительной и сельхозтехники ООО «Бош Рексрот» (предприятие зарегистрировано в подмосковных Химках, на 100% принадлежит германской Bosch Rexroth AG) предъявило иск Петербургскому тракторному заводу (входит в ГК «Кировский завод»). Оно требует взыскать с предприятия из Петербурга 3,76 млн евро долга по оплате поставленной продукции и более 300 тыс. евро неустойки за просрочку платежа. Об этом 31 мая сообщил «Деловой Петербург».

ПТЗ, в свою очередь, предъявил встречный иск о взыскании убытков на сумму 342,3 млн рублей. Как отмечается в судебных документах, на которые ссылается издание, это разница между ценой по договору поставки и стоимостью вынужденной закупки товара по замещающим сделкам с третьими лицами, причиной которой стала приостановка исполнения заказов и отказ ООО «Бош Рексрот» от договора с ПТЗ. Ответчик заявил в арбитраже, что считает размер неустойки необоснованным и рассчитанным без учета моратория на возбуждение дел о банкротстве, который ввело правительство РФ в марте 2022 года.

По предположению «ДП», дочернее предприятие Bosch Rexroth поставляло ПТЗ гидравлическое оборудование для тракторов «Кировец» и других машин.

«Ъ-СПб» писал о намерении Петербургского тракторного завода запустить производство ведущих мостов для сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники с привлечением займа федерального Фонда развития промышленности в размере 5 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект должен составить 10 млрд рублей. Выпуск начнется в конце 2024 года.

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