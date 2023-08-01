Водоканал нашел подрядчика по ремонту фонтанов в Петербурге за 125 млн рублей

ГУП «Водоканал Петербурга» определил подрядчика по капитальному ремонту нескольких городских фонтанов. Победителем четырех конкурсов на общую сумму 125,7 млн рублей стала компания ООО «Ялта».

Как сообщается на сайте госзакупок, на который ссылается АБН, два фонтана на Литейном проспекте отремонтируют за 55,6 млн рублей, два на улице Комсомола — за 32,6 млн и 32,5 млн руб. соответственно, а на Приморском шоссе — за 5 млн рублей.

ООО «Ялта» зарегистрировано в 2002 году в Петербурге. По данным СПАРК, за 2022 год выручка компании составляла 364,9 млн рублей, а чистая прибыль — 33,4 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 50 выигранных контрактов на общую сумму 659,6 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в августе все петербургские фонтаны будут работать до 22:00.

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