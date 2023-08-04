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На расселение мало места

Облправительство не одобрило подобранные для муниципального строительства площадки

Муниципальная программа Нижнего Новгорода по строительству в каждом районе многоквартирных домов для расселения аварийного и ветхого фонда не находит поддержки у областного правительства, считают в мэрии. Рассмотрев четыре инвестиционные заявки города, областной совет по земельным отношениям в спорах согласовал лишь один участок в Ленинском районе. Городу отказали в площадках под возведение жилья в Нижегородском, Приокском и Московском районах. В центре Нижнего Новгорода областные чиновники не разрешили застраивать площадку перед ТЦ «Небо», а другие участки оказались зарезервированы под проекты КРТ.

Нижегородская мэрия хочет строить дома для расселения ветхого фонда, но не может

Нижегородская мэрия хочет строить дома для расселения ветхого фонда, но не может

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородская мэрия хочет строить дома для расселения ветхого фонда, но не может

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Совет по земельным и имущественным отношениям рассмотрел четыре заявки ГлавУКС-НН — строительный заказчик Нижнего Новгорода запросил четыре участка в разных районах под возведение жилья по муниципальному заказу. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в городской администрации разработали программу расселения жителей аварийного и ветхого фонда в новые дома, определив потенциальные 28 площадок под новые многоквартирные дома переселения. Мэрия обязана подавать в областной совет заявки на предоставление участков под строительство, так как полномочия по распределение земли есть только у региональных властей.

На заседании совета областные чиновники согласовали лишь выделение участка под новую девятиэтажку в Ленинском районе рядом с домом №10 по улице Голубева (городской заказчик оценил стоимость ее строительства в 570 млн руб.). В министерстве градостроительной политики сначала просили отложить эту заявку, потому что надо проработать вопросы с переносом остановки, продуктового павильона и возможного дефицита мест в детсадах и школах. Однако и.о. начальника городского департамента Татьяна Гераськина доложила, что рядом есть школа и четыре детсада, а в Ленинском районе планируется расселять 52 старых дома: «Их жители переселятся в новый дом, и дополнительной нагрузки не возникнет». В итоге совет рекомендовал предоставить городу участок на Голубева под муниципальное жилье.

Следующая заявка на участок на площади Лядова вызвала резкие возражения представителей минграда и минстроя. ГлавУКС-НН рассказал о планах возвести десятиэтажный дом напротив торгового центра «Небо» — на пустыре, где давно снесли четыре деревянных барака. Татьяна Гераськина безуспешно пыталась убедить коллег из областного правительства, что места для детей в округе есть, а раньше на этом участке и было жилье, поэтому выбор под дом логичен. К территории исторического центра чиновники отнеслись ревностно. «Вы очень хорошо подготовились, но давайте оставим этот участок под общественную функцию. Он один из самых перспективных, другого такого у нас уже не будет», — резюмировал отказ заместитель губернатора Егор Поляков.

Совет отказал и в предоставлении свободного участка в Приокском районе Нижнего Новгорода — на улице 40 лет Победы мэрия предложила построить двухсекционный 12-этажный дом стоимостью свыше миллиарда рублей. Выяснилось, что на земельный участок повторно претендует областное казенное предприятие «Дом.НН» с проектом жилья со встроенным детсадом: два года назад ему отказали в проекте торгово-офисного центра на этом месте, так как город обещал самостоятельно построить там детский сад.

Детсад не построили, а главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов заметил, что жители соседних домов к идее застройки относились негативно: «Сначала там гостиницу хотели строить, была тысяча гневных писем Путину. Это уже третий заход на участок, давайте его все-таки зарезервируем под проект комплексного развития территории (который планирует “Дом.НН”). Детсад в этом месте нужен». Татьяна Гераськина апеллировала к тому, что ГлавУКС-НН подал заявку раньше, чем областное предприятие, и Егор Поляков заметил, что, если мэрия будет настаивать на строительстве дома в этом месте, пусть договаривается с областным минимущества. Его руководитель Сергей Баринов наиболее активно возражал проекту по возведению многоэтажек на улице 40 лет Победы.

Областные чиновники не одобрили и предоставление под муниципальную десятиэтажку участка в Московском районе, в границах улиц Рябцева, Героя Давыдова и Рессорного переулка. Сейчас это парковка рядом со зданием районной налоговой инспекции. По мнению минграда, она слишком мала по площади — около 2,5 тыс. кв. м, а под жилой дом нужно не менее 3,5 тыс. Выяснилось, что этот земельный участок в правительстве Нижегородской области также зарезервировали как часть проекта КРТ. Однако Егор Поляков снова сделал оговорку, что если мэрия очень хочет участок, то должна обсуждать этот вопрос с минимущества.

Как Нижнему Новгороду не дали участки для расселения аварийного фонда весной 2023-го

Весной стройзаказчик Нижнего Новгорода также получал отказ в предоставлении площадок под муниципальные дома в двух районах. Они были зарезервированы областной властью под другие цели и проекты.

В связи с очередными отказами в городской администрации даже появилась версия о предвзятом отношении ОБЛправительства к нуждам города. По словам одного из собеседников в мэрии, минград, как правило, дает отрицательные отзывы на заявки ГлавУКСа. «Городу нужно строить новое жилье для расселения аварийного фонда, чтобы, в том числе, снять социальные конфликты. Люди не хотят из Нижегородского района переезжать на Автозавод или в Сормово, и наоборот, автозаводцы предпочтут свой район все другим. Но землю в районах для реализации перспективной программы муниципального строительства нам пока не дают. Парадоксальная ситуация складывается: администрация Нижнего Новгорода в Нижнем Новгороде строить не может», — посетовал чиновник.

Пока по заказу города подрядчики завершают строительство трех многоквартирных домов для расселения ветхого фонда в Автозаводском.

Роман Кряжев

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