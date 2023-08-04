На расселение мало места

Муниципальная программа Нижнего Новгорода по строительству в каждом районе многоквартирных домов для расселения аварийного и ветхого фонда не находит поддержки у областного правительства, считают в мэрии. Рассмотрев четыре инвестиционные заявки города, областной совет по земельным отношениям в спорах согласовал лишь один участок в Ленинском районе. Городу отказали в площадках под возведение жилья в Нижегородском, Приокском и Московском районах. В центре Нижнего Новгорода областные чиновники не разрешили застраивать площадку перед ТЦ «Небо», а другие участки оказались зарезервированы под проекты КРТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородская мэрия хочет строить дома для расселения ветхого фонда, но не может

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородская мэрия хочет строить дома для расселения ветхого фонда, но не может

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Совет по земельным и имущественным отношениям рассмотрел четыре заявки ГлавУКС-НН — строительный заказчик Нижнего Новгорода запросил четыре участка в разных районах под возведение жилья по муниципальному заказу. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в городской администрации разработали программу расселения жителей аварийного и ветхого фонда в новые дома, определив потенциальные 28 площадок под новые многоквартирные дома переселения. Мэрия обязана подавать в областной совет заявки на предоставление участков под строительство, так как полномочия по распределение земли есть только у региональных властей.

На заседании совета областные чиновники согласовали лишь выделение участка под новую девятиэтажку в Ленинском районе рядом с домом №10 по улице Голубева (городской заказчик оценил стоимость ее строительства в 570 млн руб.). В министерстве градостроительной политики сначала просили отложить эту заявку, потому что надо проработать вопросы с переносом остановки, продуктового павильона и возможного дефицита мест в детсадах и школах. Однако и.о. начальника городского департамента Татьяна Гераськина доложила, что рядом есть школа и четыре детсада, а в Ленинском районе планируется расселять 52 старых дома: «Их жители переселятся в новый дом, и дополнительной нагрузки не возникнет». В итоге совет рекомендовал предоставить городу участок на Голубева под муниципальное жилье.

Следующая заявка на участок на площади Лядова вызвала резкие возражения представителей минграда и минстроя. ГлавУКС-НН рассказал о планах возвести десятиэтажный дом напротив торгового центра «Небо» — на пустыре, где давно снесли четыре деревянных барака. Татьяна Гераськина безуспешно пыталась убедить коллег из областного правительства, что места для детей в округе есть, а раньше на этом участке и было жилье, поэтому выбор под дом логичен. К территории исторического центра чиновники отнеслись ревностно. «Вы очень хорошо подготовились, но давайте оставим этот участок под общественную функцию. Он один из самых перспективных, другого такого у нас уже не будет», — резюмировал отказ заместитель губернатора Егор Поляков.

Совет отказал и в предоставлении свободного участка в Приокском районе Нижнего Новгорода — на улице 40 лет Победы мэрия предложила построить двухсекционный 12-этажный дом стоимостью свыше миллиарда рублей. Выяснилось, что на земельный участок повторно претендует областное казенное предприятие «Дом.НН» с проектом жилья со встроенным детсадом: два года назад ему отказали в проекте торгово-офисного центра на этом месте, так как город обещал самостоятельно построить там детский сад.

Детсад не построили, а главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов заметил, что жители соседних домов к идее застройки относились негативно: «Сначала там гостиницу хотели строить, была тысяча гневных писем Путину. Это уже третий заход на участок, давайте его все-таки зарезервируем под проект комплексного развития территории (который планирует “Дом.НН”). Детсад в этом месте нужен». Татьяна Гераськина апеллировала к тому, что ГлавУКС-НН подал заявку раньше, чем областное предприятие, и Егор Поляков заметил, что, если мэрия будет настаивать на строительстве дома в этом месте, пусть договаривается с областным минимущества. Его руководитель Сергей Баринов наиболее активно возражал проекту по возведению многоэтажек на улице 40 лет Победы.

Областные чиновники не одобрили и предоставление под муниципальную десятиэтажку участка в Московском районе, в границах улиц Рябцева, Героя Давыдова и Рессорного переулка. Сейчас это парковка рядом со зданием районной налоговой инспекции. По мнению минграда, она слишком мала по площади — около 2,5 тыс. кв. м, а под жилой дом нужно не менее 3,5 тыс. Выяснилось, что этот земельный участок в правительстве Нижегородской области также зарезервировали как часть проекта КРТ. Однако Егор Поляков снова сделал оговорку, что если мэрия очень хочет участок, то должна обсуждать этот вопрос с минимущества.

Весной стройзаказчик Нижнего Новгорода также получал отказ в предоставлении площадок под муниципальные дома в двух районах. Они были зарезервированы областной властью под другие цели и проекты.

В связи с очередными отказами в городской администрации даже появилась версия о предвзятом отношении ОБЛправительства к нуждам города. По словам одного из собеседников в мэрии, минград, как правило, дает отрицательные отзывы на заявки ГлавУКСа. «Городу нужно строить новое жилье для расселения аварийного фонда, чтобы, в том числе, снять социальные конфликты. Люди не хотят из Нижегородского района переезжать на Автозавод или в Сормово, и наоборот, автозаводцы предпочтут свой район все другим. Но землю в районах для реализации перспективной программы муниципального строительства нам пока не дают. Парадоксальная ситуация складывается: администрация Нижнего Новгорода в Нижнем Новгороде строить не может», — посетовал чиновник.

Пока по заказу города подрядчики завершают строительство трех многоквартирных домов для расселения ветхого фонда в Автозаводском.

Роман Кряжев