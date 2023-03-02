Нижнему Новгороду пока не дали участки для расселения аварийного фонда

Региональный совет по земельным и имущественным отношениям отложил рассмотрение двух заявок Главного управления по капстроительству Нижнего Новгорода (ГлавУКС) на предоставление площадок под строительство многоквартирных домов для расселения аварийного и ветхого фонда.

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ГлавУКС попросил в постоянное пользование свободный земельный участок площадью 3,3 га на улице Родионова,198. Как пояснила представитель администрации Алла Коновницына, расселяемые в Нижегородском районе жители не хотят переезжать в Автозаводский район, и поэтому город хочет использовать эту площадку под строительство группы жилых домов.

На заседании выяснилось, что участок недалеко от туберкулезного диспансера имеет назначение под медицинские объекты: против его застройки жильем резко выступил минздрав Нижегородской области. В министерстве пояснили, что в пятилетней перспективе рассматривают этот участок под свои нужды – в частности, создать на нем централизованную станцию Скорой помощи, которая потребует много места для гаражей. Против жилой застройки этой части улицы Родионова выступила и министр градразвития области Марина Ракова, отметив, что детсадов поблизости нет, а по старой планировке школу придется строить в овраге, что очень затратно. В итоге совет отложил заявку ГлавУКСа, чтобы городские и областные чиновники смогли договориться и решить, как использовать этот земельный участок.

Вторую заявку стройзаказчик Нижнего Новгорода подавал на участок в Ленинском районе – 2,8 га земли на Дачной улице рядом с домами № 13-а и 14. Судя по презентации, ГлавУКС планировал построить на нем три многоквартирных дома для расселяемых нижегородцев. Этим планам возразили в минстрое Нижегородской области. Как пояснили его чиновники, этот участок они рассматривают как компенсационный для решения проблемы обманутых дольщиков ЗАО «Текс», не достроившего жилой дом рядом с управлением ГЖД. В министерстве строительства добавили, что есть «потенциальный инвестор-интересант», которому в обмен на достройку может быть представлена площадка на Дачной улице. Члены совета не стали решать, что в данном случае важнее для Нижнего Новгорода – расселение граждан из аварийного фонда или решение проблемы обманутых дольщиков. Вопрос отправили на региональный штаб под председательством заместителя губернатора Сергея Морозова, чтобы он определил судьбу земельного участка, на который претендуют как муниципалитет, так и минстрой.

Иван Сергеев