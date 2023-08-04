Комиссию наполнят новыми голосами

Двое членов избирательной комиссии Рес­публики Хакасия, чьи полномочия ранее были приостановлены, подали в отставку. Кадровые изменения произошли на фоне скандала с «Коммунистами России». Ранее республиканский избирком не стал регистрировать список кандидатов от партии в верховный совет (ВС) региона и кандидата на пост главы Хакасии на сентябрьских выборах. Против регистрации тогда выступила КПРФ, выдвинувшая на второй срок действующего главу Валентина Коновалова. В результате своими решениями регистрацию провел Центризбирком. Скорее всего, он же и назначит двух новых членов ресизбиркома, что может обес­печить политическим противникам КПРФ необходимое для принятия решений большинство голосов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадровые изменения в хакасском избиркоме произошли на фоне скандала с незарегистрированным партсписком «Коммунистов России» в верховный совет региона

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Кадровые изменения в хакасском избиркоме произошли на фоне скандала с незарегистрированным партсписком «Коммунистов России» в верховный совет региона

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Избирательная комиссия Республики Хакасия досрочно прекратила полномочия двух своих членов с правом решающего голоса — Тамары Ширковец и Ларисы Ефименко-Михайловой. «Решение принято на основании обращения, поступившего от председателя ВС Республики Хакасия, с учетом личных заявлений о досрочном прекращении полномочий»,— пояснили „Ъ-Сибирь“ в ресизбиркоме.

По данным „Ъ-Сибирь“, в обращении ВС речь шла о том, что парламент не сможет созвать сессию для прекращения полномочий членов ресизбиркома, поскольку уже завершил свою работу. В этом случае право принятия решения перешло к ресизбиркому, которым он воспользовался.

Нынешний состав избиркома Республики Хакасия был избран в 2021 году, срок его полномочий истекает в 2026-м. В комиссии было 14 членов с правом решающего голоса. По семь из них назначены главой региона и ВС, причем в каждой квоте по одному человеку — по представлению ЦИК. По квоте ВС в составе ресизбиркома были назначены представители «Единой России» (ЕР), КПРФ, «Новых людей», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), ЛДПР и «Коммунистов России».

Тамару Ширковец, работающую начальником координационно-аналитического отдела министерства культуры республики, в избирком выдвинула СРЗП. Директора ГТРК «Хакасия» Ларису Ефименко-Михайлову — «Новые люди». Но 11 июля 2023 года их полномочия были приостановлены решениями ресизбиркома. Это произошло после того, как мать Тамары Ширковец Ольга Ширковец была выдвинута кандидатом от СРЗП на пост главы Хакасии и в депутаты ВС, а гос­пожа Ефименко-Михайлова, в свою очередь, сама стала кандидатом в депутаты ВС, причем от ЕР. Как сообщила „Ъ-Сибирь“ Тамара Ширковец, в своем заявлении о сложении полномочий она указала причиной отставки «семейные обстоятельства», а свое желание освободить место для человека с правом голосования «чистосердечным и искренним». Связаться с Ларисой Ефименко-Михайловой не удалось.

После приостановки полномочий число членов ресизбиркома с правом решающего голоса на его заседаниях сократилось с 14 до 12, а затем и до 11 из-за болезни еще одного человека. Как писал „Ъ-Сибирь“, это стало причиной того, что комиссия не смогла принять никаких решений по вопросам регистрации кандидата от «Коммунистов России» Владимира Грудинина на пост главы Хакасии и списка кандидатов от партии с его участием на выборах в ВС. Часть членов ресизбиркома поддержала позицию КПРФ, согласно которой господин Грудинин до сих пор формально состоит в ее рядах, а потому не может баллотироваться от другой партии. В результате предложения зарегистрировать кандидата и список не набрали необходимого минимума в восемь голосов (более половины от полного состава ресизбиркома). Сторонникам регистрации не хватило одного-двух голосов.

После жалоб «Коммунистов России» Центризбирком взял на себя полномочия по принятию решений о регистрации их кандидатов в Хакасии. 27 июля, признав незаконным бездействие ресизбиркома, он зарегистрировал Владимира Грудинина кандидатом на пост главы республики.

2 августа аналогичное решение было вынесено в отношении партсписка «Коммунистов России» из 76 человек.

При этом ни председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании 27 июля, ни ее заместитель Николай Булаев, который провел заседание 2 августа, претензий к председателю ресизбиркома Александру Чуманину не высказывали. Не сделал этого и курирующий Хакасию член ЦИК Константин Мазуревский, который 2 августа встретился с членами ресизбиркома. «Ситуация неординарная. Конечно, мы будем держать руку на пульсе. Но если член избирательной комиссии либо конкурирующее избирательное объединение считают, что их права нарушены, они вправе обратиться в суд уже на ЦИК»,— сказал он в эфире местного телеканала РТС. Как сообщили в ресизбиркоме, господин Мазуревский также отметил, «что вмешательство в работу избирательных комиссий со стороны органов исполнительной власти недопустимо».

Согласно региональному закону «Об избирательной комиссии Республики Хакасия», в случае досрочного прекращения полномочий члена избиркома, назначенного по представлению политической партии, вакантное место замещается по представлению той же партии. В данном случае их должен будет назначить ВС на своей сессии. Но можно предположить, что республиканский парламент собрать сессию до осени так и не сможет. Тогда, как указывается в ч. 5 ст. 7 упомянутого закона, право назначить членов ресизбиркома перейдет к ЦИК.

Валерий Лавский