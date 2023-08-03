США вывели из-под санкций тренера лошадей и яхту, их связывают с Кадыровым и Адоньевым

Министерство финансов США объявило об исключении из санкционного SDN-листа гражданина ОАЭ Симара Сатиша и яхты Addiction. Господина Сатиша Вашингтон связывает с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, яхту — с основателем Yota Сергеем Адоньевым, следует из информации на сайте Минфина. Причины исключения не указаны.

Симар Сатиш — тренер скаковых лошадей. Его внесли в санкционный список в декабре 2020 года. В 2021 году господин Сатиш заявил журналу Bloodhorse, что с 2016 года тренировал лошадь по кличке North America, которая принадлежит Рамзану Кадырову.

Яхту Addiction, которая ходит под мальтийским флагом, Минфин внес в SDN-лист в январе этого года.

Сегодня, 3 августа, США внесли в санкционный список три структуры Российской академии наук — Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН. Кроме того, под санкции попал 59-летний гражданин РФ Анатолий Смолин, которого США связывают с компанией Vega Strategic Services. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team утверждала, что так называется российско-украинская частная военная компания, которая действовала в Сирии.

Эрдни Кагалтынов