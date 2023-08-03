Прощание с Мирошниченко пройдет 7 августа на Основной сцене МХТ

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоится 7 августа в 11:00 на Основной сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, об этом заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам Вадима Верника, после панихиды на сцене театра в 13:00 состоится отпевание в храме Софии Премудрости Божией по адресу Софийская набережная, 32.

Сегодня, 3 августа, Ирина Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание. Актрисе было 82 года. 30 июля Ирина Мирошниченко попала в реанимацию инфекционной клинической больницы. По данным СМИ, ей диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка. Также сообщалось, что она находилась в медикаментозной коме на ИВЛ и пережила остановку сердца.

Ирина Мирошниченко сыграла в театре более 40 ролей и снялась более чем в 64 кинокартинах. В частности, она играла в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня» и «Старый Новый год».