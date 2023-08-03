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Прощание с Мирошниченко пройдет 7 августа на Основной сцене МХТ

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоится 7 августа в 11:00 на Основной сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, об этом заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник сообщил ТАСС.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам Вадима Верника, после панихиды на сцене театра в 13:00 состоится отпевание в храме Софии Премудрости Божией по адресу Софийская набережная, 32.

Сегодня, 3 августа, Ирина Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание. Актрисе было 82 года. 30 июля Ирина Мирошниченко попала в реанимацию инфекционной клинической больницы. По данным СМИ, ей диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка. Также сообщалось, что она находилась в медикаментозной коме на ИВЛ и пережила остановку сердца.

Ирина Мирошниченко сыграла в театре более 40 ролей и снялась более чем в 64 кинокартинах. В частности, она играла в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня» и «Старый Новый год».

Фотогалерея

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Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа

Фото: РИА Новости / Израиль Озерский

Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова»

Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова»

Фото: РИА Новости

Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве»

Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве»

Фото: ТАСС

В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой

В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой

Фото: РИА Новости / В. Кречет

В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине

В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года

В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев

Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив»

В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь» &lt;br> На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter

«Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь»
На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы &lt;br> На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter

В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы
На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит»

«Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены &lt;br> На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел»

В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены
На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»&lt;br> Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни

«Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»
Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Барнауле. Любовь к театру девочке с ранних лет прививала мама, которая в молодости сама мечтала стать актрисой, но чью только начавшуюся карьеру перечеркнул арест первого мужа

Фото: РИА Новости / Израиль Озерский

Мирошниченко окончила МХАТ в 1965 году, получив предложение присоединиться к труппе этого университета. Причем свои первые роли она исполнила еще в студенческие годы, сыграв в 1959 году на сцене «Ленкома» в двух постановках: «Глеб Космачев принимает бой» и «Лариса Огудалова»

Фото: РИА Новости

Кроме театральных выступлений студенткой Мирошниченко начала сниматься в кино. Ее дебютом стала эпизодическая роль сестры главного героя в картине «Я шагаю по Москве». Потом, в 1966 году, она получила главную роль в фильме «Их знали только в лицо» и сыграла Марию Магдалину в «Андрее Рублеве»

Фото: ТАСС

В 70-е годы Мирошниченко часто получала роли иностранок из-за своей эффектной внешности, снималась в военных фильмах, а в фильме «Пришел солдат с фронта» она исполнила роль простодушной крестьянки Веры Куркиной, доказав съемочной группе, что является разноплановой актрисой

Фото: РИА Новости / В. Кречет

В январе 1980 года Ирина Мирошниченко получила травму позвоночника и в течение нескольких месяцев лежала в больнице. Когда она вернулась к съемкам, режиссер фильма «Вам и не снилось...» попросил ее прогуляться по пляжу в купальнике в холод. Сначала актриса хотела отказаться из-за травмы, но съемочная группа ее уговорила. На следующий день Мирошниченко не смогла встать с кровати из-за болей в спине

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

В начале 90-х Мирошниченко попробовала себя в роли певицы, начав выступать с концертами, на которых исполняла песни Андрея Никольского. Вместе с ним она записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

Личная жизнь Ирины Мирошниченко также оказалась неразрывно связанной с ее профессией: ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, потом в 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичусом, с которым они прожили в браке несколько месяцев. Третьим ее мужем стал театральный актер Игорь Васильев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В сентябре 2015 года Мирошниченко участвовала в онлайн-чтениях произведений Антона Чехова «Чехов жив»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Когда я вхожу в портретное фойе театра, первые пять минут меня не интересуют ни журналисты, ни телекамеры, поскольку разглядываю фотографии коллег и вспоминаю былую жизнь»
На фото: Ирина Мирошниченко на открытии фотовыставки The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В декабре 2017 года в Театре имени Вахтангова прошла Х церемония вручения премии «Звезда Театрала». Ирина Мирошниченко получила приз в номинации «Легенда сцены». Эта статуэтка стала первой театральной наградой актрисы
На фото: Ирина Мирошниченко на белой вечеринке журнала The Hollywood Reporter

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Для меня кино — прежде всего глаза, лик и возможность увидеть все, что там в душе человека происходит»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В последние годы Ирина Мирошниченко продолжала сниматься в кино. С 2017 года в производстве находилась четвертая часть киноромана «Зимняя вишня», но сейчас съемки остановлены
На фото: Ирина Мирошниченко (слева) и Василий Лановой (справа) ведут XVII церемонию вручения премии «Золотой орел»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Считала самым главным для себя остаться настоящей, профессиональной актрисой. Я пишу об этом в книге, не устаю повторять и в интервью, потому что очень ценю профессионализм. Понимание профессии»
Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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