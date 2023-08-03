На Алтае экс-судье назначили девять с половиной лет колонии строгого режима по делу об убийстве

Городской суд Бийска (Алтайский край) приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима бывшего мирового судью, признав его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. По сведениям «Ъ», речь идет о 59-летнем бывшем судье 3-го участка Евгении Васюкове, который еще в 2011 году ушел в отставку.

Уголовное дело в отношении экс-судьи было возбуждено в сентябре 2022 года с согласия Высшей квалификационной коллегии судей. В его материалах указывается, что мужчина распивал спиртное со своим знакомым в его квартире.

«В ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гость нанес хозяину жилища не менее 11 ударов деревянными табуретами и чайником, множественные удары по голове и телу, а также не менее пяти ударов кухонным ножом в область головы и шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия»,— говорится в деле. После того как бывший служитель Фемиды вышел в подъезд дома, его задержали сотрудники полиции.

Экс-судья отрицал обвинения и отстаивал версию самообороны. В январе 2023 года расследование дела было завершено.

Константин Воронов, Новосибирск