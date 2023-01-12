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Коммерсантъ FM
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Бывшему судье предъявили нож и чайник

Завершено дело об убийстве в Алтайском крае

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бывшего судьи из города Бийска (Алтайский край) Евгения Васюкова, который обвиняется в убийстве. Как указывается в деле, в январе 2022 года Евгений Васюков пришел в гости к своему знакомому, поссорился с ним после распития спиртных напитков и убил, нанеся полтора десятка ударов табуретом, чайником и ножом. Обвиняемый отрицает претензии следствия, утверждая, что действовал в рамках самообороны. Инкриминируемое Евгению Васюкову преступление относится к периоду, когда он ушел в отставку и занимался оказанием юридических услуг.

На рассмотрение городского суда Бийска поступило уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи, которому вменяется в вину убийство. Об этом сегодня сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края. Фамилию обвиняемого не называют, но, как стало известно «Ъ-Сибирь», речь идет о 58-летнем Евгении Васюкове. Дата первого судебного заседания еще не назначена.

События, которые описаны в деле, произошли 10 января прошлого года. К тому времени обвиняемый уже оставил должность судьи и зарабатывал юридическими консультациями. Юрист пришел в гости к своему знакомому. Приятели, говорится в деле, крепко выпили. Застолье переросло в ссору, а та — в потасовку. По данным правоохранителей, экс-судья бил собутыльника всем, что попадалось под руку.

«Гость нанес хозяину квартиры не менее 11 ударов табуретом, чайником по голове и телу, а также не менее 5 ударов кухонным ножом в голову и шею»,— указывается в материалах дела.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. После этого экс-судья вышел в подъезд, где был задержан сотрудниками полиции, которых вызвали соседи.

В сентябре 2022 года глава следственного ведомства Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать согласие на привлечение Евгения Васюкова к уголовной ответственности и получил его. Сам экс-судья на заседание ВККС не приехал и просил рассмотреть представление без него. Обжаловать решение бывших коллег Евгений Васюков не стал.

Экс-судье предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), за что ему грозит лишение свободы от 6 до 15 лет. Арестовывать Евгения Васюкова не стали, он находится на свободе под подпиской о невыезде.

Обвиняемый отвергает инкриминируемые ему преступления, настаивая, что его действия должны квалифицироваться как самооборона.

«Однако собранные следствием доказательства полностью подтвердили умышленный характер его действий, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— рассказали в региональном управлении СКР. Связаться с Евгением Васюковым и его защитником не удалось.

Евгений Васюков надел судейскую мантию в мае 2008 года. Тогда депутаты Алтайского краевого законодательного собрания утвердили его кандидатуру на должность мирового судьи судебного участка №3 Бийска сроком на пять лет. Однако уже в сентябре 2011 года Евгений Васюков, полномочия которого истекали только в 2013 году, досрочно ушел в отставку. Бывший судья, по данным из открытых источников, занялся оказанием юридических услуг, в частности подготовкой документации.

Константин Воронов, Новосибирск

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