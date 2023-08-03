Глава СКР потребовал доклад по факту загрязнения реки Курасан в Челябинской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского регионального управления Петру Решетникову представить доклад о результатах проверки по информации о загрязнении реки Курасан компанией «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Сейчас материалы находятся в полиции, сообщает Информационный центр СК России в своем telegram-канале.

Петр Решетников должен доложить начальнику о том, почему в результате процессуальной проверки было принято решение о передаче материалов в органы внутренних дел.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о том, что в ходе внеплановой проверки по многочисленным жалобам жителей Верхнеуральского района были выявлены нарушения в деятельности ЮГК. В реках Курасан и Сухой Курасан обнаружены превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ, а в работе расположенных рядом карьеров Южный и Западный Курасан АО „ЮГК“ выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области надзора за водными ресурсами и при обращении с отходами производства. Сотрудники Росприроднадзора направили материалы проверки в СК и прокуратуру области.

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