Росприроднадзор подтвердил, что «Южуралзолото» загрязняет реки в Челябинской области

В работе АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, бенефициар Константин Струков) выявлены нарушения, приведшие к загрязнению рек Курасан и Сухой Курасан в Челябинской области. Факты установлены в ходе внеплановой проверки Росприроднадзора, сообщает руководитель федерального ведомства Светлана Радионова в своем telegram-канале.

Проверка проводилась по многочисленным жалобам жителей Верхнеуральского района на загрязнение и пересыхание рек. Специалисты отобрали пробы воды в реках Курасан и Сухой Курасан и обнаружили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ»,–

«В работе карьеров Южный и Западный Курасан АО „ЮГК“ выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области надзора за водными ресурсами и при обращении с отходами производства. Это создает серьезную угрозу рекам»,– сообщает Светлана Радионова. По ее словам, по результатам проверки компания привлечена к административной ответственности. Также материалы направлены в прокуратуру области и Следственный комитет. Ситуация остается на контроле Росприроднадзора.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о проведении внеплановой проверки в отношении ЮГК Уральское управление Росприроднадзора сообщало в мае этого года. По словам местных жителей, еще с февраля этого года на почву и в реку утекают ядовитые отходы из пруда-отстойника золотоизвлекательной фабрики. В прошлом году и в этом жители жаловались на пересыхание реки Курасан, случившееся после того как заработало предприятие.

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