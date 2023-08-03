Песков: Россия вышла из кризиса и может начать достаточно быстрое развитие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия окончательно вышла из экономического кризиса и теперь может планомерно переходить к быстрому развитию собственной экономики.

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально»,— сообщил господин Песков в ходе своего выступления перед участниками «Мастерской новых медиа» на форуме «Территория смыслов».

Пресс-секретарь Владимира Путина также добавил, что еще предстоит изучать, «как это произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны». Соответствующий анализ, как уточнил представитель Кремля, будет проведен уже в самое ближайшее время. По его словам, существует множество факторов, благодаря которым РФ удалось справиться с масштабным санкционным давлением на страну. Одним из таких факторов он назвал «патриотизм» и сплоченность населения страны. Дмитрий Песков считает быстрый и относительно безболезненный выход РФ из экономического кризиса «уникальной» ситуацией.

25 июля президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что рост ВВП в 2023 году, который ожидается на уровне выше 2%, полностью перекроет снижение экономики в 2022 году. В то же время президент отметил, что существуют риски роста инфляции. Он поручил сохранить ценовую стабильность в экономике.

Александр Кислов