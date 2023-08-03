«Недовольные всегда будут»

В России резко вырос спрос на препараты для прерывания беременности. Таковы данные аналитиков RNC Pharma. Согласно другим исследованиям компании, менее 7% отечественных врачей поддерживает последние шаги Минздрава и Госдумы по борьбе с абортами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у властей закончились популярные меры для улучшения демографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Аналитическая компания RNC Pharma представила результаты исследований по самой что ни на есть наболевшей проблеме. Не секрет, что государство российское нынче серьезно озаботилось показателями рождаемости, которые, к великому сожалению, не радуют. К тому же по-прежнему существует такое уродливое явление, как аборты. С этим необходимо бороться.

Есть ряд инициатив Госдумы и Минздрава, которые очень скоро должны воплотиться в жизнь. Речь идет и о том, чтобы запретить аборты в частных клиниках и ограничить продажи препаратов для прерывания беременности в аптеках. Эксперты RNC Pharma опросили врачей на предмет того, что они по этому поводу думают. Результат, положа руку на сердце, оказался вполне предсказуемым.

Никто, конечно же, не сомневается, что аборты — зло. Однако предложенные властью меры поддерживает менее 7% респондентов. При этом 47% ответили следующим образом: мол, это профанация, бороться с абортами можно только посредством роста социальных гарантий и повышением уровня жизни родного нашего населения.

И вот очередные аналитические выкладки: по итогам 2022 года в Российской Федерации резко вырос спрос на указанные выше препараты для прерывания беременности — примерно на 60%. При этом раньше продажи планомерно сокращались. Здесь понятно, что одно вытекает из другого — запасайся, пока не запретили. Тем более на фоне санкций есть угроза дефицита и дальнейшего подорожания.

Наверное, у кого-то может возникнуть вопрос: неужели в больших кабинетах не в курсе, что запреты в таком деликатном вопросе могут только ухудшить и без того непростую ситуацию?

Это же не бином Ньютона, здесь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: возникнет черный рынок, аборты будут делать нелегально, в результате, как нетрудно догадаться, с демографией станет еще хуже. И тем более вот оно — мнение медиков — которое, как говорится, в комментариях не нуждается.

Ответ очень простой: все там прекрасно понимают. Дело в том, что благосостояние населения — более сложная задача, чем демография. И даже во многом нерешаемая. В первую очередь потому, что этого должны захотеть сами граждане, так сказать, в массовом порядке.

Во-первых, государство при всех к нему претензиях — не волшебник — оно не может никого озолотить. Во-вторых, задача это глобальная, ее надо решать в комплексе. Много чего нужно поменять и перестроить. А демография — задача конкретная. Велено показатели улучшить, значит, будем улучшать. Запреты, конечно, мера неидеальная, но она работает. Что касается последствий, они наступят в любом случае не сегодня, а результат начальство требует сейчас. И недовольные, они всегда будут, им только критиковать. Сами бы попробовали поднять рождаемость.

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