Дезертир взялся за чеку

Сегодня на Нагаевском шоссе под Уфой был задержан сбежавший из автомобиля скорой помощи военнослужащий с гранатой. Часть дороги на протяжении нескольких часов была блокирована. По неофициальным данным, речь идет о 39-летнем жителе Октябрьского Ильдаре Булатове, который участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца, а затем стал фигурантом уголовного дела о дезертирстве. В среду его должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу. По требованию Ильдара Булатова на место происшествия приехал глава Башкирии Радий Хабиров. После разговора с ним и сотрудниками Росгвардии мужчина сдался правоохранительным органам.

2 августа сотрудники правоохранительных органов перекрыли для проезда Нагаевское шоссе в Уфе. По данным оперативных служб, около 11:20 поступила информация, что в сторону столицы республики по трассе идет мужчина с похожим на гранату предметом в руке. По неофициальной информации, это был 39-летний житель города Октябрьский Ильдар Булатов, который ранее якобы участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца, но затем самовольно покинул воинскую часть в Ростовской области. По этому факту военный следственный отдел Следственного комитета РФ возбудил в отношении него уголовное дело. На время следствия его вернули в Уфу, прикомандировали к военной части в поселке Алкино-2, где он пробыл полмесяца.

Сегодня мужчину должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в поселке Базилевка, однако он сбежал от сопровождающих и выбежал на Нагаевское шоссе, сообщили «РИА Новости» и Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Пресс-службы республиканских МЧС, МВД и ФСБ эту информацию не прокомментировали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Ильдар Булатов с 2020 года был директором ООО «Спарта». Компания зарегистрирована в 2020 году в Октябрьском с уставным капиталом 50 тыс. руб., производит строительные металлические конструкции. Учредителем является Олег Шайдуллин.

На Нагаевское шоссе выехали подразделения ОМОНа и СОБР Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны оцепили место происшествия.

На протяжении как минимум четырех часов участок дороги от развязки М-5 был перекрыт. На выезде из города образовалась пробка.

Во время переговоров военнослужащий потребовал встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. Неофициально сообщалось, что он просил закрыть его уголовное дело.

В соцсетях была опубликована видеозапись телефонного разговора Радия Хабирова с Ильдаром Булатовым, сделанная в кабинете у главы республики. «Давайте так, я сейчас могу к вам приехать, но вы складывайте оружие, и мы спокойно побеседуем. Я вам гарантирую, что, если могу что-то сделать, я сделаю»,— сказал глава региона в телефонном разговоре.

Спустя примерно два с половиной часа после того, как стало известно о перекрытии трассы, Радий Хабиров приехал на место происшествия. Через полчаса появилось сообщение, что военнослужащий сдался правоохранительным органам.

Из опубликованной видеозаписи диалога на шоссе следует, что господин Хабиров пообещал Ильдару Булатову помощь, если тот сложит оружие. «Мне твоя жизнь просто дорога, потому что ты попал в беду. На самом деле я тебе помочь хочу»,— заявил глава региона.

Пресс-служба управления Росгвардии отметила, что в переговорах принимали участие два офицера, которые убедили мужчину сдаться. Пострадавших в результате происшествия нет. Пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии сообщила, что его везли на освидетельствование в обычном автомобиле скорой помощи, с военным была психбригада.

Адвокат Роман Петров заявил, что недавно видел Ильдара Булатова: «Вчера в военно-следственном отделе этого человека я видел. Он угрожал следователю. Вел себя очень неадекватно. Весь дерганый. С ним был сопровождающий в камуфляже, он не передвигался свободно».

«Там тяжело, он оступился и нарушил закон — самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко»,— заявил Радий Хабиров «Башинформу».

Влада Шипилова, Уфа