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Сквер на улице Нартова назовут в честь победы в Сталинградской битве

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде 29 марта единогласно проголосовал назвать в честь победы в Сталинградской битве сквер на перекрестке улиц Нартова и Бекетова.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инициатором переименования выступил региональный обком КПРФ. По словам заместителя председателя городской думы Николая Сатаева, в рамках подготовительной работы были рассмотрены несколько площадок в Советском, Московском и Канавинском районах Нижнего Новгорода. Сквер на Нартова, который уже посвящен участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, стал наиболее подходящей площадкой для присвоения нового названия. Заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры Александр Корнилов заявил, что администрация города также выступает за этот вариант.

Руководитель регионального обкома КПРФ Владислав Егоров выразил надежду, что сквер будет приведен в порядок до 9 мая.

Как писал «Ъ-Приволжье», осенью 2022 года областной обком КПРФ направил в администрацию города предложение назвать в память о Сталинградской битве сквер, улицу или какой-то другой объект в Нижнем Новгороде. Они предложили приурочить это к 80-летию победы в этом сражении. В январе 2023 года обком провел митинг, на котором коммунисты предложили городской власти поторопиться с принятием решения. В случае, если администрация не отреагирует на обращение КПРФ, в обкоме пообещали продолжить сбор подписей «до победного конца».

Андрей Репин

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