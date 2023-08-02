Fitch понизил рейтинг США с AAA до AA+

Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте до AA+ со стабильным прогнозом с AAA. Об этом сказано в сообщении агентства.

Снижение рейтинга произошло из-за ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, сохранение угрозы рецессии и роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Также среди факторов снижения отмечается «ухудшение управляемости на протяжении последних двух десятилетий», что показали противоречия по вопросу лимита госдолга и принятие решений на этот счет в последнюю минуту.

В Белом доме заявили, что не согласны с решением Fitch. «Модель рейтингов, используемая Fitch, упала при президенте Трампе, а затем улучшилась при президенте Байдене, и она бросает вызов реальности, чтобы понизить рейтинг Соединенных Штатов в момент, когда президент Байден добился самого сильного восстановления любой крупной экономики в мире»,— сказано в заявлении администрации США.

Министр финансов США Джанет Йеллен также выразила несогласие с понижением рейтинга. «Изменение, о котором сегодня объявлено Fitch Ratings, является произвольным, оно опирается на устаревшие данные»,— сказано в ее заявлении.

В конце весны Белый дом несколько недель вел переговоры с республиканцами, контролирующими Палату представителей, о повышении лимита госдолга, достижение которого которого грозило дефолтом. Республиканцы отказывались согласовывать повышение лимита без сокращения расходов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потолку госдолга и Джо Байдену дали добро».

Олеся Павленко