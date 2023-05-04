Кредит для Колобка

Волжский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с имуществом АО «Экономбанк» на миллиарды рублей. Средства банка выводились, по версии следствия, разными способами, в том числе и путем выдачи невозвратных кредитов. Среди получателей денег, по данным «Ъ», числился даже некий Колобок. Следствие длилось более шести лет; на скамье подсудимых оказались 14 человек из бывшего руководства кредитной организации. Материалы дела насчитывают 321 том. Подсудимым вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег, а также организацию преступного сообщества и участие в нем.

Дело о мошенничестве в руководстве Саратовского АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”» дошло до суда — соответствующая информация появилась в картотеке дел. Из документа следует, что на скамье подсудимых оказались 14 обвиняемых, включая бывшего председателя правления совета директоров Матвея Суслова. Председательствующим на процессе стал судья Волжского районного суда Саратова Никита Вдовин.

Подсудимым вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывание денег (п. «а», «б» ч. 4. ст. 174.1 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), а также организацию преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ).

Аналогичную информацию распространила прокуратура Саратовской области, однако в релизе надзорного ведомства не указана организация и имена подсудимых. В тексте фигурирует сумма ущерба — более 1 млрд руб., но знакомый с ситуацией источник «Ъ» называет иную сумму — 2,8 млрд. В прокуратуре арестованное имущество фигурантов оценили более чем в 2 млрд руб. и $41 млн. По информации же «Ъ», арест наложен на активы стоимостью 500 млн руб.

Экономбанк расположен в соседнем с саратовской мэрией здании. Организация была учреждена в 1992 году, уставный капитал компании составляет 350 млн руб. В 2015 году банк оказался на грани банкротства — от несостоятельности организацию спас большой объем вкладов. В итоге Центробанк принял решение о санации; в марте 2016 года государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» взяла на себя функции временной администрации. Летом того же года 99,99% перешло инвестору — екатеринбургскому ПАО «Меткомбанк». В компании решили дополнительно капитализировать Экономбанк.

Летом 2016 года аудиторы АСВ нашли следы хищений активов банка с последующей заменой ликвидных активов на заведомо невозвратную дебиторскую задолженность и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Осенью по результатам проверки было возбуждено первое уголовное дело о мошенничестве. В 2017 году силовики задержали четверых фигурантов дела о мошенничестве с имуществом организации. Суд заключил их под стражу.

С тех пор было возбуждено более 15 уголовных дел, позднее они были объединены в одно производство. Следователи заявляли, что бывший менеджмент учреждения под руководством Матвея Суслова выводил из банка сотни миллионов рублей, дорогостоящую недвижимость и ценные бумаги.

В 2018 году Матвея Суслова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В конце минувшего года силовики объявили об окончании следственных действий. Материалы дела насчитывают 321 том; еще 2 тыс. томов — вещественные доказательства. Суд дал обвиняемым и защитникам менее двух месяцев на ознакомление с материалами следствия — до 30 января 2023 года.

В ходе изучения дела Матвей Суслов остался без защитника: следствие заявило отвод адвокату Елене Сергун, и суд его поддержал. Поводом стало то, что госпожа Сергун представляла интересы супруги Матвея Суслова, добиваясь снятия ареста с ее личного авто.

По данным «Ъ», силовики установили, что средства из банка выводились с помощью выдачи невозвратных кредитов на вымышленных или подконтрольных лиц.

В распоряжении «Ъ» есть расходный кассовый ордер, свидетельствующий о переводе 10,25 млн руб. на имя «Колобок Колобок Колобкович». Также менеджмент компании якобы решал приобрести заведомо убыточные активы. Следствие пришло к выводу, что Матвей Суслов рассчитывал скрыть последствия хищений за счет федеральных средств в процессе санации. Всего АСВ вложило в Экономбанк более 7 млрд руб.

Сам Матвей Суслов настаивает на своей невиновности. Адвокаты подсудимых заявили «Ъ», что пока не сформулировали публичную позицию. Бывший защитник Матвея Суслова Елена Сергун уверена, что предварительное следствие проходило с нарушениями УПК РФ. «Всем обвиняемым не дали возможности до конца ознакомиться с материалами дела. Следствие обратилось в суд и заявило ходатайство об ограничении срока на ознакомление с огромным количеством томов, которое физически невозможно было прочитать»,— заявила госпожа Сергун. По ее словам, у нового защитника Матвея Суслова на ознакомление с материалами осталось меньше месяца. Собеседница «Ъ» назвала произошедшее «полным пренебрежением к Уголовно-процессуальному кодексу».

Никита Маркелов, Саратов